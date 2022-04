Krški policisti prijeli tatove - ukradeno skrila v otroški voziček

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 53. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 179 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli motorno kolo kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj roparske tatvine, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

Krški policisti prijeli tatove

Policiste PP Krško so okoli 11. ure poklicali na pomoč iz krškega trgovskega centra, kjer naj bi neznanci ukradli več izdelkov. Kmalu so jih prijeli na območju Krškega. Ugotovili so, da je 21-letnica v otroški voziček zložila več izdelkov in brez plačila zapustila prodajalno. Njeno početje je opazila prodajalka in jo pozvala k vračilu ukradenega, vendar jo je 21-letnica udarila in pobegnila. Policisti so ugotovili tudi identiteto štirih sostorilcev in jim zasegli skrite ukradene predmete. Zoper peterico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru avtocestnega postajališča je v noči na ponedeljek nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 280 litrov goriva.

V Šmalčji vasi na območju PP Šentjernej je med 1. 4. in 11. 4. neznanec vlomil v skladiščne prostore in ukradel večje številno opažnih plošč. Lastnika je oškodoval za več kot 5000 evrov.

Med 6. 4. in 11. 4. je na Ragovski ulici v Novem mestu nekdo vlomil v klet stanovanjskega objekta in izmaknil visokotlačni čistilnik.

Migranti

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Ponikve, Rigonce in Loče (PP Brežice) izsledili in prijeli 14 državljanov Kube, 11 državljanov Irana in državljana Kameruna. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

