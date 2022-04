V Galeriji Spomeniškovarstvenega centra predstavitev novomeške enote ZVKDS

12.4.2022 | 11:30

Območna enota NM ima od leta 1994 svoje prostore na gradu Grm (foto: arhiv DL; I. V.)

Ljubljana/Novo mesto - V Galeriji Spomeniškovarstvenega centra bodo odprli razstavo Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije, na kateri se predstavlja novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izbrane varstvene dejavnosti in obnovljeni spomeniki dajejo vpogled v aktualno problematiko in izzive spomeniškovarstvenega dela v tem delu Slovenije.

Novomeška območna enota ZVKDS se v Galeriji Spomeniškovarstvenega centra predstavlja z delom in projekti, ki so rezultat strokovnega dela in prizadevanj zaposlenih konservatorjev, restavratorjev in drugih strokovnih sodelavcev v zadnjem desetletju, so zapisali v sporočilu za javnost.

Začetki organizirane službe za varstvo kulturne dediščine v Nove mestu segajo v leto 1980, ko je bila znotraj tedanjega Zavoda za družbeno planiranje Novo mesto ustanovljena organizacijska enota za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pred tem je to območje pokrival Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Samostojni Zavod za varstvo naravne in kultne dediščine Novo mesto (ZVNKD) je bil ustanovljen leta 1983. Z ustanovitvijo ZVKDS v letu 1999 je iz kulturnovarstvenega dela ZVNKD nastala območna enota ZVKDS v Novem mestu.

Območna enota ima od leta 1994 svoje prostore na gradu Grm, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena in je od leta 2010 v lasti države. Z dvajsetimi zaposlenimi izvaja varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v osemnajstih občinah na Dolenjskem, v Beli krajini in v delu Posavja. Na območju, ki ga enota pokriva, je registriranih 3212 enot nepremične kulturne dediščine, od tega je 603 kulturnih spomenikov lokalnega in 36 državnega pomena.

Na razstavi predstavljajo objekte iz vseh občin in vse zvrsti dediščine. Prav tako so želeli predstaviti delo vseh strokovnih delavcev na enoti ter tudi sodelavce Restavratorskega centra in Centra za preventivno arheologijo, ki delujejo na njihovem območju, saj se njihovo delo močno prepleta z delom območne enote. Ker se zavedajo, da bi bila njihova prizadevanja brez sodelovanja lastnikov in upravljavcev dediščine zaman, posvečajo razstavo tudi njim in vsem ostalim, ki so sodelovali z njimi.

Razstava je nadaljevanje predstavitve iz leta 2013, ki jo je območna enota Novo mesto pripravila ob praznovanju 30. obletnice delovanja. Hkrati je napoved obsežnejše strokovne monografije o razvoju spomeniškovarstvene dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji, s katero želijo v prihodnjem letu vsebinsko zaokrožiti in obeležiti 40 let svojega delovanja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Razstava bo na ogled do 12. maja.

STA; M. K.