Župan z gospodarstveniki: ni je krize, v kateri se Belokranjci ne bi znašli

12.4.2022 | 18:00

Foto: Občina Metlika

Krasinec - V Gostišču Kapušin na Krasincu je včeraj potekalo redno letno delovno srečanje župana Občine Metlika Darka Zevnika z gospodarstveniki. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov podjetij iz metliške občine in 10 predstavnikov podpornih institucij, in sicer predstavniki Razvojnega centra Novo mesto, RIC Bela krajina, Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika in Zavoda za zaposlovanje – območne službe Novo mesto. Srečanje se je začelo z razpravo domačega podjetnika z Gradca Julija Brinca mlajšega iz podjetja Smithers-Oasis Adria, predsednice Poslovnih angelov Slovenije Nine Dremelj ter Metličanke Sande Goleš, soustanoviteljice in direktorice podjetja Nutrispoint, sporočajo z občine Metlika.

Julij Brinc mlajši se je v družinskem podjetju zaposlil takoj po srednji šoli in mu je bilo podjetništvo kot sinu podjetnika in podjetnice položeno tako rekoč v zibelko. Kot podjetnik in menedžer meni, da nobena kriza ne more biti tako močna, da se Belokranjci ne bi znašli. Trenutna rast cen in manjšanje kupne moči pomeni problem za vsakega posameznika. Na drugi strani imamo v gradbenem sektorju trenutno zelo visoko povpraševanje, primanjkuje pa strokovnega kadra. Starši so mu kot majhnemu dečku prigovarjali, naj se uči, da mu ne bo treba opravljati težkih del: ''Potem pa smo danes prišli do tega, da nam primanjkuje strokovnega kadra, kot so mizarji, električarji, cvetličarji, idr.''

Nina Dremelj ima več kot deset let izkušenj v investicijskem in poslovnem svetu ter sodeluje z inovativnimi, naprednimi in proaktivnimi ekipami, ki so del startup podjetništva. Spregovorila je o petih vertikalah prihodnosti, med katerimi so voda, energija, prehrana in kako zagotoviti surovine za prehrano, zdravstvo in kako zagotoviti lepšo starost ter varstvo in ohranjanje okolja. Iz spletnega trgovanja in družbenih omrežij se vračamo nazaj h koreninam. Fenomen je, da danes iščemo inovacije v raziskovalnih institucijah, ne znamo pa skomercializirati novega znanja - patenti ležijo v predalu. Prednost Bele krajine vidi v butičnem turizmu, saj imamo ohranjeno in neokrnjeno naravo.

Metličanka Sanda Goleš je ustanovila podjetje Nutrispoint, d. o. o., ki s slovenskim znanjem in inovativnostjo razvija in proizvaja ekološka prehranska dopolnila ter je z izdelki prisotno na vseh evropskih trgih. Med študijem živilske tehnologije na Biotehniški univerzi v Ljubljani je pridobila ogromno znanja o tehnoloških postopkih proizvodnje v prehranski industriji, s tem pa tudi uvid v proizvodnjo predelane hrane, ki jo kupujemo v trgovinah in dnevno uživamo brez pomisleka o kvaliteti hranilnih snovi. Stremijo k naravnim, ekološkim izdelkom in embalaži za zmanjšanje negativnega vpliva tako na okolje kot tudi družbo. Meni, da v današnjem času šteje predvsem pogum, razvoj in inovativnost. Potrebno je graditi na inovacijah in iskati vedno nove rešitve za vsakodnevne izzive.

Julij Brinc mlajši je v nadaljevanju orisal razliko med podjetnikom in menedžerjem. Medtem ko si podjetnik sproti išče delo, se v podjetjih pripravljajo dolgoročni plani in strategije. Podjetnik želi velikokrat vse nadzorovati sam, medtem ko menedžer daje odgovornost sodelavcem in hkrati tudi priložnost, da rastejo z njim. Sam ima okoli sebe ljudi, ki obvladujejo zadeve veliko bolje kot on sam. Potrebno pa jim je dajat izzive. Zase pravi, da je po krvi podjetnik.

Nina Dremelj je razložila, s čim vse se ukvarjajo v Poslovnih angelih Slovenije, ki se veliko povezujejo s tujino, njihovi člani pa imajo dostop do širokega nabora investicijskih priložnosti. Start up podjetja so navadno izjemno inovativna, vizionarska podjetja. Slovenija mora po njenem mnenju narediti preporod v menedžerski logiki, kjer je dobiček posledica dobrega dela, ne pa cilj dela.

Sanda Goleš pravi, da se Belokranjci ne smemo smiliti sami sebi - češ, prihajamo iz siromašne Bele krajine. Zelo pomembna je samozavest in imidž podjetnika oz. podjetja. V podjetju Nutrispoint so se npr. kot mlado podjetje, staro komaj dve leti, odločili investirati del svojih sredstev v šport ter tako namenili 200.000,00 € za sponzoriranje Olimpijskega komiteja Slovenije, Košarkarskega kluba Nutrispoint Ilirija in rokometnega kluba RK Krim. Poslovni partnerji morajo dobiti zaupanje vate, da si močan, saj je energija tista, ki potegne naprej k akciji in sodelovanju.

Tokratno srečanje so si na metliški občini zamislili na rahlo drugačen način, saj so si želeli, da bi bili vsi prisotni vanj aktivno vključeni. Tako so predstavniki podjetij, metliške občine z županom na čelu in razvojnih institucij sedeli »pomešani« za mizami in tvorno sodelovali v pogovorih o izzivih in priložnostih ter podpori, ki jo potrebuje gospodarstvo v Občini Metlika. Kot največje izzive v današnjem času so prepoznali težave pri pridobivanju ustreznega kadra, nepredvidljivih okoliščinah, ki nas obdajajo in oteženem planiranju, visokih stroških energentov, visoki ceni surovin in njihovi dobavljivosti, togi javni upravi, podnebnih spremembah, onesnaževanju okolja in premajhni samooskrbi, v premajhnem spodbujanju ustvarjalnosti, oteženem preboju na tržišča in širitvi na tuje trge, pri povečanju interesa za deficitarne poklice, pri uvajanju novih tehnologij, prenosu vodstvenih funkcij na nove kadre ter spremembi v miselnosti (problem – izziv – rezultat).

Kot priložnosti v Beli krajini so prepoznali inovacije v kmetijstvu in večji obdelavi kmetijskih površin, energetski samooskrbi in zeleni (obnovljivi) energiji, v turizmu in belokranjski blagovni znamki, v avtomatizaciji podjetij, investicijah, v povezovanju s podjetji in eksperti ter podjetniškimi klubi, v tretji razvojni osi in logističnem centru, človeških virih v podjetij, širitvi na tuje trge, v povečanem obsegu praktičnega dela v srednjih šolah ter butičnosti ponudbe, ki se trži globalno.

Podporo za boljše poslovanje podjetij vidijo prisotni v različnih oblikah svetovanj, v povezovanju in pogostejšemu osebnemu stiku med občino ter podjetji, v razvojnih projektih v turizmu, v uvajanju sprememb, vključno z zakonodajo in poenostavitvijo administrativnih postopkov (vloge, obrazci, dovoljenja, …), v olajšavah za posamezna območja ter finančni podpori (EU sredstva, obmejno območje), v pomoči pri vstopu na nove trge, v izboljšani infrastrukturi (elektrika, promet), v vlaganju v razvoj, preprečitvi bega možganov in spremembi delovne zakonodaje (zaposlovanje tujcev), z gospodarstvom usklajenim izobraževalnim sistemom pri vzgoji kadrov ter podpori lokalnega prebivalstva oz. lokalnega okolja.

Prisotni so se spoznavali in izmenjevali mnenja še na neformalnem druženju ter ob koncu dogodka predlagali, da se zaradi majhnosti belokranjske subregije v bodoče organizira srečanje gospodarstvenikov na ravni vseh treh belokranjskih občin, so še sporočili z Občine Metlika.

M. K.

