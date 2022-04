Krško bo dobilo novega župana in ob Nek 2 nove prebivalce, stanovanja ter delovna mesta

Krško - V občini Krško, ki je lani dobila status mestne občine, so v zadnjih desetih letih, odkar jo vodi Miran Stanko, imeli naložb za skoraj 160 milijonov evrov. V povprečju približno 15 milijonov evrov na leto, pred občino pa so novi razvojni izzivi, med katerimi je na prvem mestu morebitna gradnja drugega bloka krške nuklearke, je opozoril Stanko.

Stanko je na današnji novinarski konferenci ob 10-letnici svojega županovanja vnovič zagotovil, da se ne namerava potegovati za nov županski mandat. Kot je povedal, je občinski proračun leta 2013 oz. pred desetletjem znašal dobrih 36 milijonov evrov, nato je nekaj let nihal, od leta 2016 pa se konstantno krepi in je letos dosegel 48 milijonov evrov.

Desetletje županovanja je sicer ocenil za razvojno uspešno, kot tako pa po njegovih besedah predstavlja dober temelj za nadaljnji razvoj in občinski napredek.

"S konstruktivnim sodelovanjem smo v občini uspeli slediti izzivom tako na področju obnov ali novogradenj objektov predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, nadgradnje in vzdrževanja cestne in kolesarske infrastrukture, komunalne infrastrukture, kmetijstva in gospodarstva, hkrati pa veliko postorili na področju oskrbe starejših ter programov za mlade," je povedal.

Nov razvojni impulz - Nek 2

Želi tudi, da bi se občinski razvoj po njegovem odhodu z županskega mesta nadaljeval v enakem tempu, za pomemben razvojni impulz pa je označil načrtovano gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek).

"Smo energetska občina, zato je bilo sodelovanje z energetiko tudi ena od konstant. Predvsem pa ohranjanje že pridobljenih pravic zaradi omejene rabe prostora, saj so se večkrat oz. nenehno pojavljali poskusi omejitev teh pravic, ki so nam bile dane z umestitvijo jedrskih objektov," je dodal župan.

Krško se sicer okrepljeno pripravlja na načrtovano gradnjo Neka 2, eden izmed korakov v to smer pa je bila tudi pridobitev statusa mestne občine, je pojasnil.

Po njegovem mnenju mora biti Mestna občina Krško na ta "zgodovinski projekt" pripravljena, že zdaj pa je treba razmisliti, kaj bo ta pomemben državni projekt prinesel regiji. Ker naj bi krojil nadaljnji razvoj mesta, občine in Posavja, pa so se na občini lotili izdelave strateškega dokumenta, pri čemer so vključili vse deležnike, vpete v družbeno življenje občine.

Zaradi izzivov, "ki nas čakajo v prihodnjih desetih letih, želimo oblikovati dokument z ambicioznimi cilji, kakšen razvoj želimo in kje vidimo našo lokalno skupnost čez 20, 30 let," je dejal.

Na krški občini sicer ocenjujejo, da naj bi pri gradnji Neka 2 sodelovalo od 20.000 do 25.000 ljudi. V občini naj bi se naselilo 5000 do 7000 novih prebivalcev, zgradili naj bi 1000 novih stanovanjskih enot in spremljajočo infrastrukturo. V Mestni občini Krško naj bi se zaradi projekta Nek 2 obetalo dodatnih 2000 delovnih mest, je navedel.

Stanko je še napovedal, da se bo po desetih letih županovanja kot kandidat SLS na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za mesto občinskega svetnika.

