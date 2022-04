V SB NM s Poklukarjem o pomanjkanju pediatrov in zdravnikov na urgenci

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto se že nekaj časa srečujejo s pomanjkanjem pediatrov in zdravnikov v urgentnem centru, o čemer je vodstvo bolnišnice danes govorilo z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem. Po njegovem zagotovilu bodo naredili vse, da zagotovijo vse programe. Pri pediatriji naj bi rešitev iskali skupaj z zdravstvenim domom.

Kot je v izjavi za novinarje po sestanku z ministrom povedala direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan, se pri delu urgentnega centra s pomanjkanjem zdravnikov srečujejo že od vsega začetka. Urgentnih zdravnikov na začetku namreč ni bilo, zdaj sicer prihajajo "v sistem, a se ne zaposlujejo v urgentnih centrih, ampak v zdravstvenih domovih, kjer so pogoji dela nekoliko lažji".

Pomanjkanje urgentnih zdravnikov je po njenih besedah še posebej pereče od lani, ko je odšlo kar pet internistov, "kar je zelo težko nadomestiti". Nastalo luknjo trenutno mašijo z zunanjimi izvajalci, kar pa po besedah Kramar Zupanove ni dolgoročna sistemska rešitev. Zato si želijo predvsem slednje, o čemer so govorili z ministrom.

Podobne težave v bolnišnici beležijo na področju pediatrije, saj dve zdravnici pediatrinji odhajata na primarno raven. "Gre za dve od šestih pediatrinj, ki polno dežurajo, kar bo povzročilo veliko težavo pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva oz. urgence na pediatriji," je dejala direktorica. Rešitev bodo iskali skupaj z zdravstvenim domom, da bi s skupnimi močmi, tako z njihovimi pediatri kot pediatri zdravstvenega doma, vendarle zagotovili 24-urno zdravstveno varstvo za otroke. Ob tem je spomnila, da je dolenjska regija "zelo močna po podmladku, saj smo ena redkih bolnišnic, kjer število rojstev ne upada, ampak narašča".

Kramar Zupanova verjame, da bodo na koncu skupaj z ministrstvom našli "neko skupno rešitev, ki bo potem podlaga tudi za dolgoročno sistemsko ureditev tako urgentnega centra kot tudi pediatričnega urgentnega centra".

Poklukar je ocenil, da je položaj v zdravstvu na področju kadrov tak, da bo treba v nujno medicinsko pomoč povabiti vse, ki so usposobljeni za to delo, potrebne pa bodo tudi spremembe v plačnem sistemu in spremembe upravljanja zdravstvenih zavodov. Opozoril je, da je v zdravstvenem sistemu trenutno 700 zdravnikov več kot leta 2016, a je hkrati narasla raven kakovosti obravnave, kar zahteva več kadra.

Ob ministrovem obisku v bolnišnici so spregovorili tudi o naložbah. Med drugim nameravajo po Poklukarjevih besedah "v naslednjem obdobju" v Novem mestu pristopiti h gradnji negovalne bolnišnice, katere vrednost je ocenjena na več kot 10 milijonov evrov, od katerih bo 3,8 milijona evropskih sredstev. Načrtujejo tudi tri energetske sanacije v višini osem milijonov evrov, v teku je zamenjava izrabljenega aparata za magnetno resonanco.

Nasploh je minister danes pohvalil bolnišnico in Zdravstveni dom Novo mesto za opravljeno delo v času epidemije covida-19. Bolnišnica je namreč v času epidemije obravnavala več kot 1100 bolnikov s covidom-19. Povedal je, da je bolnišnici uspelo tudi praktično v celoti realizirati programe, v zadnjih letih pa tudi posluje s presežkom, "kar je temelj za dober strokoven razvoj in razvoj vseh dejavnosti, ki jih Dolenjska potrebuje".

Minister o maskah

Minister za zdravje Janez Poklukar bo vladi skladno s predlogom strokovne skupine za covid-19 vladi predlagal odpravo obveznosti nošenja zaščitnih mask v vseh zaprtih prostorih, razen v zdravstvu in nastanitvenih objektih socialnega varstva. Seja vlade bo predvidoma v sredo, odprava ukrepa pa bi v tem primeru začela veljati v četrtek, je napovedal.

"Na seji vlade bomo predlagali tisto, kar je predlagala strokovna skupina za covid-19," je Poklukar dejal v izjavi za medije po delovnem sestanku z vodstvom Splošne bolnišnice Novo mesto.

Po prvotnem predlogu strokovne skupine za covid-19 bi obvezo nošenja zaščitnih mask v večini zaprtih spremenili v priporočilo, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zaradi in s covidom-19 zdravilo manj kot 35 covidnih bolnikov. V ponedeljek je vodja skupine Mateja Logar dodatno pojasnila, da bi upoštevali le bolnike, ki se na oddelkih intenzivne terapije zdravijo zaradi covida-19. Kot je razvidno iz podatkov ministrstva za zdravje, je sledeči kriterij že nekaj dni izpolnjen.

Strokovna skupina za covid-19 tako na ponedeljkovem sestanku neuradno ni predlagala sprememb svojega prvotnega predloga, ki ga je po besedah Logarjeve pripravila že pred časom.

Po besedah Poklukarja bo seja vlade ta teden predvidoma v sredo. V primeru sprejetja predloga bi sprememba predvidoma začela veljati v četrtek, je napovedal.

Na vprašanje, če so se do morebitne odprave mask v zaprtih prostorih opredelili tudi epidemiologi, je Poklukar v ponedeljek sicer odgovoril, da je z njimi o tem razpravljal prejšnji teden. Po njegovih besedah so se epidemiologi strinjali, da "ne smemo stremeti k temu, da maske postanejo nova normalnost", a končnega stališča do morebitne odprave zaščitnih mask niso sprejeli.

Da epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) stališča do vprašanja odprave obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih niso sprejeli stališča, so za STA danes potrdili tudi na NIJZ. Kot so navedli, njihov epidemiološki kolegij ni prejel uradnega zaprosila za pripravo stališča glede možnosti ukinitve zaščitnih mask v notranjih prostorih.

Poklukar je v ponedeljek napovedal, da bi nošenje mask ob odpravi še vedno priporočali tudi vsem starejšim in imunsko oslabelim. Priporočilo nošnje mask v zaprtih prostorih bi po besedah Logarjeve še vedno ostalo, prav tako bi nošnjo mask priporočili v primerih, ko ni mogoče zagotavljati razdalje 1,5 metra.

