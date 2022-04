Novi kralj cvička krono posvetil dedku

12.4.2022 | 18:40

Janez Colnar mlajši je novi kralj cvička. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Znan je novi kralj cvička. To je prvič Janez Colnar mlajši, ki je krono kralja cvička, s katero bo sicer uradno okronan šele konec maja na Festivalu cvička, posvetil pred dvema tednoma umrlemu dedku, ki je v vinogradu za Colnarjevo zidanico na Trški gori kljub šestinosemdesetim letom delal praktično do smrti in vinograd z deset tisoč trtami obrezal, nakolil in privezal.

Ocenjevanje vin v sklopu jubilejnega 50. tedna cvička, ki bo v Novem mestu v sklopu Festivala cvička potekal od 27. do 29. maja, se je v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto začelo v ponedeljek in se bo končalo v sredo, ocenjevanje vzorcev cvička pa so zaključili že v torek, ko je bil popoldne znan tudi že novi kralj cvička, ki so ga predstavniki Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in ocenjevalne komisije tudi obiskali, formalno zato, da bi preverili, če izpolnjuje vse pogoje iz pravilnika.

Colnarji so na Trški gori stara vinogradniška družina. Prvi zapisi o njihovi družini segajo v petnajsto stoletje, zidanico, v kateri sprejemajo in gostijo goste, pa je začel graditi pokojni stari oče. V njihovih vinogradih na štirih različnih parcelah raste šestdeset tisoč trt, letos jih nameravajo posaditi še deset tisoč ter v naslednjih letih še trideset tisoč. Pridelujejo sedem različnih sort. Dve tretjini pridelanega grozdja namenijo cvičku, na trgu pa ponujajo tudi dolenjsko belo, rose, laški rizling, penino, collis in modro frankinjo.

»Vendar nam ni pomembno število trt, pač pa, da je pridelek na trto po kakovosti tak, kot mora biti in da dobimo v klet najboljše grozdje. Opravimo tudi zeleno trgatev. Smo štirje zaposleni, pomagajo pa tudi sorodniki in prijatelji. Tudi lanska pozeba nas ni tako močno prizadela, saj smo veliko pridelka rešili s protipozebnimi napravami, tako smo le na določenih delih parcele izgubili približno petnajst odstotkov grozdja. Med epidemijo cen naših vin kljub neugodnim razmeram na trgu nismo spuščali, zdaj pa jih celo dvigamo. V času zapore družbe zaradi korone je bila prava norišnica in to obdobje je bilo za nas tudi psihično naporno, ko pa se je vse skupaj začelo odpirati, smo pa na račun kakovosti dobili veliko novih strank, restavracij in gostiln,« je povedal novi kralj cvička Janez Colnar mlajši. Njegov cviček je na ocenjevanju prejel za to sorto zelo visoko oceno 16,38.

I. Vidmar

