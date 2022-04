Na AC gorel avto

Včeraj ob 7.55 je na avtocestnem odseku Drnovo - Čatež gorelo osebno vozilo. Do prihoda gasilcev so požar pogasili prisotni na kraju. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin, in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine. Na kraju so bili prisotni tudi gasilci PGD Skopice. Obveščene so bile pristojne službe.

Požari v naravi

Ob 11.51 so v Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, goreli odpadki na divjem odlagališču. Gasilci PGD Veliki Gaber in Zagorica so s pomočjo delovnega stroja prekopali požarišče in pogasili požar. Goreli so komunalni odpadki in avtomobilski deli.

Ob 13.14 je pri pokopališču v vasi Stara Cerkev v občini Kočevje gorela trava. Gasilci PGD Stara Cerkev so na dveh mestih pogasili okoli 130 kvadratnih metrov trave.

Ob 20.24 je v Blatniku pri Črnomlju gorel kup vejevja ob cesti. Gasilci PGD Dobliče so pogasili požar na površini okoli pet kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH, na izvodu GAS. DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE, izvod Majer.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. PODBORŠT, izvod 2. PROTI Golobinjeku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI, izvod 2. V DOLINO LEVO PROTI ZAHODU;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA, izvod 2. VINOGRADI-PROTI STRAŽI;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 3. CEROVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Umek Marjan predvidoma med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Žadovinek hlevi predvidoma med 07:25 in 8:00 ter med 14:00 in 14:30 uro in na območju TP Črpališče Brege predvidoma med 08:30 in 9:00 ter med 14:30 in 15:00 uro.

