VIDEO: Na Dolenjskem okronali najboljše strelke in strelce

13.4.2022 | 08:00

Foto: FB Strelska zveza Slovenije

Novo mesto - Strelska zveza Slovenije je na včerajšnji prireditvi v hotelu Dolenj'c pri Novem mestu okronala najboljše tekmovalce in tekmovalke v letih 2020 in 2021. Laskavo priznanje v letu 2020 so osvojili Klavdija Jerovšek, Boštjan Maček in Jože Čeper, v letu 2021 Živa Dvoršak in Rajmond Debevec, v ekipni konkurenci pa SD Dušan Poženel iz Rečice pri Laškem.

"Po dveh letih nam je uspelo organizirati prireditev, ki je bila sprva načrtovana decembra lani, a smo jo nato zaradi slabe epidemiološke slike v zadnjem trenutku morali odpovedati. V zadnjih dveh letih ni bilo lahko, odpovedano je bilo skorajda tri četrtine tekmovanj na mednarodni ali domači sceni. Nekatera naša društva so v teh težkih časih prenehala delovati, nekatera pa delujejo v okrnjeni obliki," je navzoče uvodoma nagovoril predsednik SZS Ljubo Germič.

"V tem težkem obdobju smo dosegali tudi zmage na tekmah na svetovni pokal in se uvrščali v finala, osvajali kolajne na evropskih prvenstvih in postavljali številne državne rekorde. Naša primarna naloga bo, da okrepimo delovanje naših strelskih društev, ki temeljijo na neverjetnem entuziazmu posameznikov. Na tej naši poti bomo potrebovali tudi pomoč države, Olimpijskega komiteja Slovenije in slovenske vojske, ki so nam že v minulih letih trdno stali ob strani," je v svojem nagovoru med drugim dodal prvi mož SZS.

Prireditve sta se udeležila tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec in 95-letni trener iz Radovljice Borislav Kukić, od slavljencev sta iz opravičenih razlogov manjkala Dvoršakova in Maček.

Pandemije novega koronavirusa je v zadnjih dveh letih močno zarezala v svet strelstva. Po izgubljeni sezoni 2020 - Mednarodna strelska zveza (Issf) je po evropskem prvenstvu v Vroclavu nato odpovedala vse velike tekme - je bila lanska vsebinsko bolj bogata, vrhunec sezone pa so bile poletne olimpijske igre v Tokiu.

V deželi vzhajajočega sonca je v polnem sijaju zablestela Dvoršakova. Na svojih tretjih igrah po Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 se je prebila v finale v disciplini malokalibrska puška trojni položaj in nato zasedla sedmo mesto, na tekmi z zračno puško pa je bila enajsta.

Tridesetletna Ljubljančanka, sicer članica Olimpije, je na lanski tekmi v New Delhiju dosegla tudi prvo zmago na tekmah za svetovni pokal, osvojila drugo mesto v Osijeku, skupaj s Klavdijo Jerovšek in Urško Kuharič pa tudi odličje srebrnega leska na ekipni tekmi v zračni puški na evropskem prvenstvu v Osijeku. Vsi ti izjemni dosežki v minulem letu so ji navrgli sedmi naslov najboljše strelke Slovenije.

V moški konkurenci je laskavi naslov že 35. osvojil Rajmond Debevec (Olimpija), ki je konec marca upihnil že 59. svečko na torti. Legendarni in najboljši slovenski strelec vseh časov počasi končuje svoj opus na veliki sceni. V začetku leta je zaključil svojo kariero na tekmah z zračno puško, pred kratkim pa je v Kairu nastopil na svoji zadnji tekmi za svetovni pokal v disciplini malokalibrska puška trojni položaj. V tej konkurenci bo nastopil le v primeru, da Issf ponovno vrne disciplino malokalibrska puška leže.

Legendarnega strelca so tik pred podelitvijo priznanja prijetno presenetile članice vokalne skupine Mezzo iz Novega mesta, ki so si najprej zaželele skupno fotografijo s trikratnim nosilcem olimpijskega odličje, ob tej priložnosti pa so mu tudi zapele pesem "Bom šla na goro".

V letu 2020 je smetano v ženski konkurenci pobrala Klavdija Jerovšek (SD Grosuplje), v moški konkurenci pa Boštjan Maček (SD Trap Štefan Kovač Murska Sobota) in Jože Čeper (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem). Za izkušenega strelca v trapu iz Prekmurja je to že peti naslov najboljšega strelca na slovenskih tleh, za Čeperja in Jerovškovo pa prvo tovrstno priznanje.

V mladinski konkurenci sta v letu 2020 slavila Jan Hribar (Jože Kovačič) in Anja Prezelj (Železniki), v kadetski Luka Lukič (Trzin) in Sara Slak (Grosuplje), v pionirski pa Valter Drašler (Juršinci) in Tiana Josić (Grosuplje).

V letu 2021 sta v mladinski konkurenci zmagala Marija Kecelj (Domžale) in Katarina Fevžer (Slovenske Konjice), v kadetski Mitja Dolšina (Gorjanci) in Zoja Kalin (Dušan Poženel), v pionirski pa Rene Cverle (Celjske četa) in Hana Strakušek (Trbovlje).

STA; M. K.

Galerija