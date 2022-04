Plakatna vojna v Sevnici - Svastike na plakatih

13.4.2022 | 13:30

Sevniški kandidati vseh barv gredo nekomu v Sevnici očitno močno v nos.

Sevnica - Svetnik Neodvisne liste za občino Sevnica Janez Šerjak je na zadnji seji sevniškega občinskega sveta dejal, da je bil zelo negativno presenečen, ko se je peljal po Sevnici in opazil kljukaste križe na obrazih, na plakatih sokrajanov, občanov, kandidatov za bližnje državnozborske volitve. »Ni pomembno, kdo je, kaj je, ali je pobalinstvo ali kaj drugega, ni prav. Taka dejanja moramo obsoditi,« je menil Šerjak. Župan Srečko Ocvirk je dejal, da se dejanje preganja po uradni dolžnosti, ker ne gre za navaden vandalizem, ampak tudi za širjenje nestrpnosti.

Zanimivo, da se je glede plakatiranja oglasil le še svetnik Miran Grubenšek (DeSUS), pa še to bolj v luči tega, da bi se morali tisti, ki lepijo plakate, zavedati, da gre na plakatni prostor, na »jurčka«, tudi po občinskem odloku le en plakat.

Očitno je močno kampanjo najprej začela kandidatka Betka Salmič (DeSUS), po več plakatov na jurčkih in na neuradnih prostorih za plakatiranje pa je imel kandidat SDS Tomaž Lisec, ki ima, kot kaže, vsaj v Sevnici največ plakatov. Aktualni poslanec je imel na baraki, kjer je bil nekoč odpad, na Drožanjski cesti najprej nekoliko manjši, kmalu zatem še drugi, večji plakat. Pri Liscu se je kmalu pojavil na obrazu tudi kljukasti križ. To vandalom očitno ni bilo dovolj, njegove plakate so začeli tudi trgati. Zato so se, tisti, ki so verjetno zadolženi za plakatiranje na omenjeno barako na zasebnem zemljišču, potrudili in nov plakat, verjetno z uporabo lestve, prilepili v višave, nedosegljive za zlikovce vseh barv.

Še bolj padejo v oči svastike na velikih, t. i. jumbo plakatih ob glavni mestni vpadnici, kjer bil spet na udaru Tomaž Lisec, malo naprej jo je še slabše odnesel Zmago Jelinčič Plemeniti, čigar plakat so napol strgali, zraven pa še pripisali – lopov! Dosti bolje se ni godilo niti kandidatki za poslanko SD Ani Jelančić.

Podrobneje v jutrišnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

P. P.