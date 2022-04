Zapeljal mu je čez nogo

13.4.2022 | 09:45

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požarov.

Poškodovan pešec

Nekaj po 22. uri so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se huje poškodoval v nesreči na območju Jelševca. Policisti PP Trebnje so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na dvorišču stanovanjske hiše, kjer je 31-letni voznik pri vožnji vzvratno trčil v 72-letnega moškega, ki je stal ob vozilu in ga povozil po nogi. Okoliščine policisti še preverjajo.

Vlomi in tatvine

V Slovenski vasi je v noči na torek nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v isti noči nekdo poskušal vlomiti v kombi. S poškodbo vozila je povzročil za okoli 300 evrov škode.

M. K.