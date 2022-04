FOTO: Gorelo v zaklonišču

14.4.2022 | 07:05

Požar v zaklonišču (vse fotografije: PGE Krško)

Včeraj ob 17.49 je v Papirniški ulici v Krškem v zaklonišču gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so ogenj pogasili, pregledali prostor s termovizijsko kamero in ga prezračili.

Nesreča pri Turjaku

Ob 13.33 sta na cesti Ljubljana - Ribnica pri Turjaku, občina Velike Lašče, trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica so na enem vozilu opravili tehnični poseg in rešili osebo iz vozila. Poškodovano osebo so prevzeli reševalci, na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Dimniški požar

Ob 19.15 so v Livarski ulici v Ivančni Gorici gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica. Dimniško tuljavo so ohladili in očistili ter pregledali s termovizijsko kamero.

Požara v naravi

Ob 14.35 je v naselju Piršenbreg, občina Brežice, gorela travnata površina. Gasilci PGD Globoko in Dečno selo so požar na površini okoli treh hektarjev pogasili. Dežurni Elektra Celje so bili obveščeni o pogašenem električnem drogu, za katerega obstaja nevarnost da se podre.

Ob 15.21 so v Stari cerkvi, občina Kočevje, gasilci PGD Stara cerkev, pogasili požar na površini okoli 1 hektarja.

Alarm v prostorih knjižnice

Ob 23.23 se je na Rozmanovi ulici v Novem mestu v prostorih knjižnice sprožil alarm za ogljikov monoksid. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili povišano vrednost, zato so prezračili prostore in ponastavili centralo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, na izvodu DOBLIČE GAS. DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 4.PETELINJEK DESNO;

-od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 3. PROTI VAVTI VASI;

-od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 2.AVTOMEHANIČNA;

-od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS2, izvod 1. SMOLENJA VAS - PROTI CERKV.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bood 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU na izvodu MAČKOVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gorenji Mokronog med 10:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP TO Videm med 8. in 13.30 uro, na območju TP Žadovinek hlevi, nizkonapetostno omrežje – Dular vzhod in Petan med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice kolodvor, nizkonapetostno omrežje – Milavčeva, tovarniška in Sodarska med 10.30 in 13. uro ter na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Cerina grad med 8. in 14. uro.

M. K.