Visoka zmaga proti pomlajeni Cedeviti Olimpiji

14.4.2022 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so na zaostali tekmi 5. kroga lige Nova KBM za prvaka v Novem mestu premagali Cedevito Olimpijo s 94:69 (28:16, 52:38, 78:58).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Vučković (Maribor), Grbić (Ljubljana), Krajnc (Maribor).

* Krka: Stipčević 11, Stavrov 15 (1:2), Medved 2, Stipaničev 3, Škedelj 19 (4:5), L. Lapornik 10 (4:4), M. Lapornik 11 (2:2), Macura 8, Klobučar 2 (2:2), Thomas 13 (2:2).

* Cedevita Olimpija: Jovanovič 5, Duščak 10 (2:4), Daneu 4 (2:2), Ščuka 6, Radovanović 9 (1:2), Habot 21 (5:6), Mulalić 14 (1:1).

* Prosti meti: Krka 15:17, Cedevita Olimpija 11:15.

* Met za tri točke: Krka 13:29 (Stipčević 3, M. Lapornik 3, L. Lapornik 2, Stavrov 2, Thomas, Stipaničev, Škedelj), Cedevita Olimpija 6:19 (Mulalić 3, Duščak 2, Jovanovič).

* Osebne napake: Krka 20, Cedevita Olimpija 15.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so prišli do prve zmage nad Cedevito Olimpijo v sezoni. A ne nepričakovane, saj so Ljubljančani kot na vseh drugih tekmah državnega prvenstva igrali z mlado ekipo, brez najboljših, s katerimi nastopajo v ligi Aba. Zaradi tega maloštevilni gledalci v Novem mestu niso uživali kot običajno na največjem derbiju v Sloveniji, prave negotovosti ni bilo, Novomeščani so bili precej boljši tekmec, njihova zmaga ni bila niti v enem trenutku ogrožena, dobili so prav vse četrtine.

Olimpija, ki je igrala le s sedmimi igralci, je vodila s 3:0, nato pa so domači z delnim izidom 10:0 ušli. Blaž Habot, ki je dosegel prvih devet točk za Ljubljančane, je nekaj časa še držal korak s tekmeci, v sedmi minuti so domači že vodili z 11 točkami razlike, v drugi četrtini že s 16, tudi v nadaljevanju pa se jim ni bilo potrebno posebej truditi, da so prišli do četrte zmage v ligi za prvaka. Z njo so se izenačili z Nutrispoint Ilirijo na drugem mestu. Olimpija je z le dvema zmagama na zadnjem, šestem mestu.

Dolenjci so bili boljši v vseh elementih, še najmanj v skoku. Pod obročema je bil z devetimi skoki najboljši center Ljubljančanov Habot, isti igralec pa je bil z 21 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme. Pri domačih jih je 19 dosegel Miha Škedelj.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za pristop. Opozoril sem jih, da morajo tekmece spoštovati in jih vzeti resno. Cedevita Olimpija ni prišla z nosilci igre, mi pa smo tekmo skušali izkoristiti za čim boljši trening. Probal sem vrniti v igro Adonisa Thomasa, ki ga bomo v nadaljevanju sezone še kako rabili. Igralcem je bilo s psihološkega vidika težko, saj smo tudi uradno izpadli iz ABA lige. Zato sem jih probal motivirati, da poskušamo nekaj narediti v slovenski ligi. Šli bomo korak za korakom, potem pa bomo videli, do kam bomo prišli.«

Krkaše naslednja tekma v ligi Nova KBM za prvaka čaka v torek, 19. 4., ko bodo gostili Ilirijo. Še prej jih v soboto, 16. 4., čaka zaostala tekma 15. kroga AdmiralBet ABA lige pri Mornarju v Baru.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović