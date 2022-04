ŠD SU v finalu DP

14.4.2022 | 07:35

V 1. SNTL za moške si je ŠD SU I, vodilna ekipa rednega dela prvenstva, z dvema zmagama proti Savinji I že zagotovil uvrstitev v finale končnice. Po prvi polfinalni tekmi med Kemo Puconci I in Inter Diskontu so za zdaj bližje dvoboju z Novomeščani Pucončani, ki so doma zmagali s 5:4. Na dobri poti, da se uvrstijo v veliki finale, je v 1. SNTL za ženske tudi Kajuh Slovan, ki je v gosteh s 5:0 premagal Letriko, v še enem puconsko-ravenskem obračunu pa so bile s 5:3 boljše Ravenčanke.

Aktualni državni prvaki, Ravenčani, so v rednem delu prvenstva osvojili drugo mesto, v medsebojnih tekmah pa so s Pucončani s 3:5 izgubili doma, zato pa so v gosteh pred dobrim mesecem dni s 5:3 zmagali. Že to dovolj zgovorno govori, da gre za dve izenačeni ekipi, kar se je potrdilo tudi na prvem polfinalnem obračunu končnice.

V gostujoči ekipi se je tremi zmagami izkazal Mitja Horvat, ki je v rednem delu prvenstva izgubil le tri dvoboje, v prvi polfinalni tekmi končnice pa je oddal le dva niza, po enega Damjanu Zelku in Tomažu Pelcarja. Vendar je bilo to premalo za končni uspeh ravenske ekipe, za katero je eno zmago prispeval le še Darko Jamšek, v domači ekipi pa sta se z dvema izkazala Tomaž Pelcar in Damjan Zelko, tako da je o končnem zmagovalcu odločal dvoboj med Luko Norčičem in Žigo Kristijanom Žigonom. Dobil ga je Norčič s 3:0.

Ljubljančanke in Ravenčanke uspešne v gosteh

Kajuh Slovan je redni del prvenstva končal brez poraza, njegove igralke pa so v 90 dvobojih izgubile le desetkrat. Svojo dobro formo so potrdile tudi v prvi polfinalni tekmi končnice, saj v Vrtojbi domačinkam niso oddale niti niza. Vendar je bilo njihovo delo precej olajšano, saj v domači ekipi ni bilo njihove najboljše igralke, Sare Tokić. Po dvakrat sta za ekipo s Kodeljevega zmagali Enya Moltara in Lara Opeka, enkrat je bila uspešna še Tjaša Novak.

Veliko bolj izenačen je bil še drugi včerajšnji dvoboj med Kemo Puconci in Inter Diskontom. Tokrat je več razlogov za dobro voljo imela ravenska ekipa, ki je v svojih vrstah imela razigrano Nušo Kadiš, ki je dobila vse tri svoje posamične dvoboje. Najtežje je do zmage prišla v zadnjem dvoboju, ko je Ano Kovačec premagala šele v petem nizu. Dvakrat je za Ravenčanke zmagala še Polona Horvat, v domači ekipi je Blažka Harkai prav tako zmagala dvakrat, enkrat pa Ana Kovačec. Praznih rok sta v puconski ekipi ostali njihovi najmlajši igralki, Živa Dogar in Ana Gergek.

Vse tri druge polfinalne tekme bodo na sporedu v soboto, 16. aprila, morebitne tretje pa v sredo, 20. aprila.

M. K.