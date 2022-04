Novomeščanke tudi v drugo boljše od Litije

14.4.2022 | 07:45

Foto: FB ŽRK Krka

Novo mesto - Novomeščanke so dobile tudi drugo četrtfinalno tekmo proti ekipi Litije, obračun zelene skupine med Koprčankami in Mariborčankami pa na zahtevo zasedbe iz štajerske prestolnice ni bil odigran. Zabeležil se je rezultat 10:0 v korist Primork.

Novomeščanke so bile od zasedbe Litije boljše tudi na drugem četrtfinalnem obračunu, skupen rezultat obeh tekem tako znaša 70:55. Rokometašice Krke Novega mesta se bodo v nadaljevanju 1. ženske rokometne lige borile za uvrstitev od 1. do 4. mesta v modri skupini, Litijanke pa čaka boj za uvrstitev med 5. in 8. mestom.

Pomeriti bi se morale tudi Koprčanke in Mariborčanke, a se tekma na zahtevo štajerske zasedbe ni odigrala, zabeležil pa se je izid 10:0 v korist Primork. Izbranke Željka Zirduma se bodo zaradi boljšega rezultata po dveh medsebojnih obračunih (38:28) v zeleni skupini borile za uvrstitev od 1. do 4. mesta, Mariborčanke pa od 5. do 8.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, ČETRTFINALE:

sreda, 13. aprila:

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRD LITIJA 35:31 (18:15)

Kramar in Novak (2) po 7; Bajc 8, Borišek in Kogovšek po 6.

STATISTIKA

Novomeščanke so z branjenjem prednosti s prve tekme proti Litijankam začele odlično. Povedle so s 6:4, nato pa naredile še delni izid 3:0 in prednost je hitro narasla na pet golov (9:4). V nadaljevanju so gostiteljice držale prednost dveh ali treh zadetkov. S tolikšno prednostjo so se odpravile tudi na odmor (18:15). Tudi v drugem delu dvoboja so imele izbranke Gašperja Kovača niti igre v svojih rokah. V 38. minuti so znova povedle za pet golov (23:18), prednost pa ohranile do konca srečanja.

V domači zasedbi sta bili strelsko najbolj razpoloženi Petra Kramar in Erin Novak, ki sta dosegli po sedem golov. Enega več je na drugi strani zabila Špela Bajc.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, ZELENA SKUPINA, ČETRTFINALE:

sreda, 13. aprila:

ŽURD KOPER : ŽRK BRANIK MARIBOR 10:0

Še sledi:

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, ČETRTFINALE:

četrtek, 14. aprila, ob 19.15:

RK KRIM MERCATOR : ŽRK VELENJE

petek, 15. aprila, ob 18.00:

ŽRK Z'DEŽELE : RŽK ZAGORJE

ob 20.00:

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK PTUJ

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, ZELENA SKUPINA, ČETRTFINALE:

četrtek, 14. aprila, ob 18.00:

RK OLIMPIJA : RK ZVEZDA LOGATEC

petek, 15. aprila, ob 19.00:

RK ZELENE DOLINE ŽALEC : ŠDRŠ VRHNIKA

ob 20.00:

ŽRK TRGO ABC IZOLA : RK SAVA KRANJ

RZS; M. K.