Občina Ivančna Gorica prejemnica najvišjega čebelarskega priznanja

14.4.2022 | 10:30

Župan Dušan Strnad s priznanjem (foto: Gašper Stopar)

Ivančna Gorica - Župan Dušan Strnad je na Čebelarski zvezi Slovenije sprejel odlikovanje Antona Janše I. stopnje, ki je bilo na predlog predsednika ČZS Boštjana Noča podeljeno občini Ivančna Gorica. Gre za najvišje čebelarsko odlikovanje, ki ga je ivanška prejela kot prva občina v Sloveniji.

Župan je ob tem med drugim dejal: »Priznanje nas obvezuje.«

V obrazložitvi podelitve je bilo zapisano: »Občina Ivančna Gorica je zelo aktivna in inovativna pri podpiranju sodobnih projektov na področju čebelarstva. Znamenita stara šola v Višnji Gori je postala poučen labirint, ki ga je navdihnila kranjska sivka. Hiša kranjske čebele je edinstven projekt, ki navdušuje obiskovalce in za vsakega se bo našel delček čebeljega doživljaja, ki ga bo odnesel s seboj domov. Središče inovativnih tehnologij APILAB – Hiša kranjske čebele postaja podjetniški epicenter za lokalno skupnost, Slovenijo in regijo. Je most med kulturno dediščino kranjske sivke in inovativnim gospodarstvom, prostor novih idej in produktov ter uspešnih zgodb. Majhna in srednje velika podjetja z uporabo sodobnih tehnologij in pristopov razvijajo nova znanja in ideje ter oblikujejo napredne rešitve za svoje poslovanje.«

Podelitev priznanj je Čebelarska zveza Slovenije podelila na svojem 71. občnem zboru, obenem pa obeležila tudi 20-letnico otvoritve Čebelarskega centra Slovenije na Brdu pri Lukovici.

Že decembra lani je ČZS občino Ivančna Gorica razglasila tudi za čebelam najbolj prijazno občino leta 2021.

M. K.