Na Gričku zasadili drevored

14.4.2022 | 13:40

Črnomelj - Na Gričku v Črnomlju so včeraj zasadili enoreden drevored ob potki od nekdanje knjižnice do Savinškovega spomenika NOB. Drevored objame park v desnem boku, od koder je zelo lep razgled na staro mestno jedro.

Na pobudo Rotarijskega kluba Semič - Bela krajina je črnomaljski park tako bogatejši za 21 medovitih dreves, med katerimi je 18 lip in tri8 nadomestne murve, ki so tu nekoč že rasle. Pri sajenju dreves so se rotarijcem pridružili črnomaljski župan, donatorji in učenci OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj.

Za izvedbo projekta je Rotary klub v marcu izvedel dražbo likovnih del ter izkupiček namenil za nakup in zasaditev dreves. Zeleni projekt so podprli Občina Črnomelj, ZVKD Novo mesto ter uspešna belokranjska podjetja, kot so Adria Dom Črnomelj, Strojplast Semič in Esol Črnomelj ter donator Jože Zabukošek.

Slovesno bodo drevoreda odprli junija v sklopu tradicionalnega Jurjevanja. Prireditev bo humanitarna, saj bodo zbrana sredstva izročili OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj, s katerimi bodo kupili prilagojene postelje za gibalno ovirane učence, so sporočili organizatorji.

M. K.

Galerija