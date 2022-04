Zdravstveni dom Trebnje - Revizija za mir v hiši

14.4.2022 | 14:40

Karmen Lukše (foto: R. N.)

Trebnje - Šentrupertski občinski svet od ZD Trebnje zahteva neodvisno revizijo postopka izbire novega direktorja – Župani se s tem strinjajo, saj bi radi razblinili vsak dvom – ZD Trebnje bo počakal na stališče sveta zavoda

Poročali smo že, da je šentrupertski občinski svet na zadnji seji sprejel sklep, s katerim zahteva, da Zdravstveni dom (ZD) Trebnje naroči neodvisno zunanjo revizijo postopka izbire direktorja tega javnega zavoda. Na podlagi revizije bodo nato ponovno razpravljali o podaji soglasja k imenovanju Karmen Lukše za novo direktorico ZD Trebnje.

V Šentrupertu so se za ta korak odločili, ker menijo, da je bil postopek izbire na svetu zavoda pristranski; na zadnji seji občinskega sveta je bilo slišati tudi dvom, ali izbrana kandidatka sploh izpolnjuje vse razpisne pogoje. Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec je na začetku prejšnjega tedna ZD Trebnje obvestil, kakšen sklep so sprejeli občinski svetniki, ki ga je dan pozneje predstavil tudi na svetu ustanoviteljic tega javnega zavoda. Na tem sestanku so se tudi preostali trije župani občin Trebnje, Mirna in Mokronog - Trebelno strinjali, da ZD Trebnje naroči zunanjo revizijo postopka izbire novega direktorja. »Niti občinski svet niti svet ustanoviteljic ne more zahtevati takšne revizije, zato smo sprejeli sklep, da priporočamo ZD Trebnje, da to izvede,« je za naš časopis povedal mirnski župan Dušan Skerbiš, ki je predsedoval na seji ustanoviteljic. Župan Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver pravi, da so se z drugimi župani za to odločili, da se razblini vsak dvom okrog postopka imenovanja nove direktorice trebanjskega zdravstvenega doma. »Po mojem mnenju v postopku ni bilo napak,« je za Dolenjski list povedal Maver.

Z vprašanjem, kako se bodo glede revizije odločili, smo se obrnili na vodstvo ZD Trebnje.

Rok Nose