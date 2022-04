Pobegnil iz ambulante in bos po mestu; kurjava zastonj - posekali in odpeljali

Novomeški policisti so v okolici Jurke vasi obravnavali tatvino drv. Ugotovili, da so neznanci požagali in odpeljali za približno osem kubičnih metrov gabrovih in bukovih drv ter lastnikom tako povzročili za okoli petsto evrov škode.

Ukradli Garmin in dizel

V Črnomlju so storilci v zadnjih dneh razbili steklo vrat tovornega vozila, sicer neregistriranega, ki je bil parkiran na ulici Kočevje v Črnomlju. Odnesli so navigacijo znamke Garmin za iztočili še okoli trideset litrov dizelskega goriva. Lastniku so naredili blizu petsto evrov škode.

Deset trkov z divjadjo

Policisti so v minulem dnevu obravnavali dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je bilo deset različnih trkov z divjadjo.

Kršitve javnega reda in miru

Brežiški in novomeški policisti so obravnavali eno kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru ter tri na javnem kraju.

Novomeški policisti so včeraj že pred pol sedmo uro zjutraj v okolici splošne bolnišnice iskali agresivnega pacienta, ki je pobegnil iz obravnave v ambulanti in se bos odpravil po mestnih ulicah. Policisti so ga izsledili, in ker ni šlo drugače, vklenili ter predali v oskrbo zdravstvenim delavcem. Zaradi nedostojnega vedenja so mu napisali plačilni nalog za dve kršitve zakona o javnem redu in miru.

Brežiški policisti pa bodo obiskali 25-letnika iz Gazic, ki je kršil javni red in mir v trgovini v Brežicah. Pri tem naj bi bil nesramen do trgovk, varnostnika pa je odrinil in ni upošteval njegovih navodil. 25-letnik je sicer uspel kraj zapustiti pred prihodom policistov, a so po pregledu videonazornih kamer kmalu ugotovili, da gre za starega znanca policije, ki so ga v zadnjih letih že petnajstkrat ovadili zaradi sumov različnih premoženjskih kaznivih dejanj, večkrat pa tudi uvedli postopek zaradi prometnih prekrškov.

Kuril in zakuril

Na Piršenbregu je lastnik parcele po čiščenju travnika in gozda na svoji parceli zakuril vejevje. Veter je ogenj odnesel na sosednjo njivo, kjer je zagorela podrast, pa tudi ostanki koruze, nato pa na dolžini približno sto metrov še nekaj metrov bližnjega gozdnega roba. Ogenj je poškodoval drog električne napeljave, ki so ga k sreči uspeli pravočasno ustaviti, da ni padel na bivalni vikend. Skupaj je gorelo okoli tri hektarje veliko območje. Policisti so opravili ogled kraja, zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo.

