Na sojenju četverici zaradi umora Slavka Knaflja pričala reševalka in kriminalist

14.4.2022 | 17:45

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja. Reševalka, ki je bila marca lani med prvimi, ki so prišli na kraj umora, je povedala, da je Knafelj v času njenega prihoda še dihal in da je jasno zaznala njegov utrip.

Po besedah reševalke je utrip umorjenega zaznala takoj ob prihodu na mesto umora. Prav tako je žrtev še dihala, zato je ugodila policistu, ki jo je prosil, če lahko pred začetkom oživljanja naredil nekaj fotografij žrtve. Ocenila je namreč, da čas nekaj sekund, ki bi ga izgubili s fotografiranjem, ne bo vplival na stanje žrtve. Vendar se je kasneje zdravstveno stanje Knaflja poslabšalo, "reanimacija je bila neuspešna," je na sodišču pripovedovala reševalka. Poudarila je tudi, da je omenjeni policist pomagal ves čas pri oživljanju žrtve.

Po tistem, ko sta obtožena Marjan Grm in Marko Belcl na sodišču izpovedala, da so bili policisti med lanskim zaslišanjem do njiju psihično in fizično nasilni, je danes na klop za priče stopil policist iz sektorja kriminalistične uprave Policijske uprave Ljubljana Matjaž Starin, ki je lani sodeloval kot pomoč pri zaslišanju obtoženih. Zanikal je, da naj bi bil eden od policistov, ki so opravili zaslišanje, nasilen do obtoženih. "V času, ko sem bil prisoten na zaslišanju, nisem zaznal nasilja," je izpovedoval Starin. Zanikal je tudi izjavo Marjana Grma, da je bil s strani policistov deležen več udarcev z glavo ob steno.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, za kar jim grozi do 30 let zaporne kazni. Bremeni jih, da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Kasneje je moški zaradi posledic tudi umrl.

Danes je znova stekel sodni postopek zoper Brajdiča, ki so ga na začetku marca iz zdravstvenih razlogov iz sojenja začasno izločili. Naslednja obravnava bo 21. aprila.

