FOTO: Reševanje iz zverižene pločevine

14.4.2022 | 18:30

Nesreča na Turjaku (vse fotografije: Gasilska enota Ribnica)

Včeraj okoli pol dveh popoldne so ribniški gasili posredovali v prometni nesreči na Turjaku v občini Velike Lašče. V križišču sta trčili dve osebni vozili. Ena oseba se je poškodovala in ostala ukleščena v vozilu. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom osvobodili ponesrečeno osebo ter jo predali reševalcem NMP.

Nekaj pred 18. uro se je na cesti od Pijave Gorice proti Turjaku zgodila prometna nesreča, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznica zaradi prevelike hitrosti trčila v vozilo, ki se je pred njo ustavilo zaradi razmer v prometu, slednje vozilo pa je odbilo naprej in je trčilo še v vozilo pred njim. Pri tem se je povzročiteljica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Nesreča tudi danes: v reklamni drog in oporni zid

Danes ob 8.01 je v naselju Štefan pri Trebnjem osebno vozilo zapeljalo s ceste, podrlo ograjo in obcestni reklamni drog ter se zaletelo v oporni zid. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, izvlekli eno osebo iz vozila, pomagali reševalcem pri oskrbi in imobilizaciji ponesrečene osebe ter odklopili akumulator. Za odstranitev posledice prometne nesreče bodo poskrbeli dežurni delavci Komunale Trebnje.

Gorel gozd

Danes ob 13.56 je pri naselju Stan, občina Mirna, gorel gozd. Požar na površini okoli 2,5 hektarja so pogasili gasilci PGD Mirna, Volčje Njive in Ševnica.

M. K.