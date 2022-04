Prve naložbe v primarno zdravstvo tudi v Metliki, Kočevju in Ivančni Gorici

15.4.2022 | 10:00

ZD Metlika bo dobil prizidek. (foto: arhiv DL)

Minister za zdravje Janez Poklukar je podpisal prvih 12 sklepov o investicijah na primarni ravni zdravstva za leti 2022 in 2023, ostale vloge pa so še v obravnavi. Investicije med drugim vključujejo nekaj pridobitev tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. V dveh letih nameravajo občinam nameniti 37,5 milijona evrov za vlaganja v zdravstvene ustanove.

Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Ivančna Gorica

V okviru rekonstrukcije ZD Ivančna Gorica bodo prenovili prostore splošne in družinske medicine, zobozdravstvene dejavnosti, zagotovili bodo tudi opremo. Investicija v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijona evrov ima rok izvedbe septembra 2023.

Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju

Gre za celovito rekonstrukcijo objekta v dodatne prostore za ZD Kočevje s katerim bo pridobljenih 1640 m2 dodatnih površin. V pritličje objekta bo umeščen center za duševno zdravje (šest ambulant za odrasle in štiri za otroke) in dializni center. V nadstropju bodo uvrščene zobozdravstvene ordinacije (sedem ordinacij za odrasle, dve za otroke, dve zobni tehniki). V podstrešju objekta bodo umeščeni prostori za osebje ter predavalnica za namene izobraževanja za prve posredovalce pomoči. Investicija bo zaključena septembra 2023, celotna vrednost investicije znaša 3.196.307,87 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 1.245.588,36 evra.

Izgradnja prizidka k Zdravstvenem domu Metlika

Cilj projekta je izgradnja prizidka k ZD Metlika iz dveh kubusov v treh etažah. Urejeni bodo prostori za splošno in družinsko medicino (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2), zdravstveno varstvo žensk (27 m2) z vso potrebno medicinsko in vgradno opremo. Investicija bo zaključena oktobra 2023, celotna vrednost znaša 994.903,07 evra, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 593.459,20 evra.

M. K.