Pet milijonov občinam zaradi povečanega nadzora meje - koliko Metliki, Črnomlju in Brežicam?

15.4.2022 | 09:10

Ilustrativna slika, na državni meji v Kapelah. (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je na sredini dopisni seji potrdila višino povračila posameznim občinam zaradi povečanega nadzora meje zaradi nezakonitih migracij. Skupaj jim je država namenila pet milijonov evrov. Največ sredstev imajo na razpolago občine Koper, Ilirska Bistrica, Brežice, Črnomelj, Metlika in Lendava, so sporočili po seji vlade.

Vlada namreč ugotavlja obstoj povečanega nadzora državne meje zaradi migracij in s tem povečanje stroškov občin, zato jim bo za povrnitev stroškov letos namenila pet milijonov evrov.

Dva milijona evrov oz. 40 odstotkov sredstev je namenjenih za občine ob državni meji (gre za 74 občin na zahodni, vzhodni, severni in južni meji), tri milijone evrov oz. 60 odstotkov sredstev pa za 32 najbolj obremenjenih občin na južni meji.

Pri povračilih, namenjenih vseh občinam, bodo imele največ sredstev na razpolago občine Lendava (107.579 evrov), Metlika (99.663), Brežice (98.657), Koper (90.642), Črnomelj (74.548) in Ilirska Bistrica (67.303). Najmanj bo imela kot 74. občina s seznama na voljo občina Radenci (593 evrov).

Pri povračilih, namenjenih najbolj obremenjenim občinam, pa bodo imele največ sredstev na voljo občine Koper (345.455), Ilirska Bistrica (290.996), Brežice (254.896), Črnomelj (249.663), Metlika (210.323) in Lendava (142.746). Kot zadnja je na seznamu občina Črenšovci, ki lahko dobi za do 11.500 evrov povračil.

Skupno imajo torej največ sredstev na razpolago občine Koper, Ilirska Bistrica, Brežice, Črnomelj, Metlika in Lendava.

Občine lahko v zahtevku za delno povračilo stroškov uveljavljajo upravičene stroške, med katere sodijo stroški zaradi obnove in vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam v želji povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Višino nastalih stroškov za tekoče koledarsko leto morajo izkazati z ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe, zahtevek pa poslati ministrstvu za notranje zadeve do 15. novembra.

Vlada se je sicer na sredini seji seznanila tudi s poročilom posebne vladne delovne skupine za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje meje, katerega del so tudi predlogi, kako zagotoviti učinkovitejše varovanje meje. Ministrstvoma za notranje zadeve in za obrambo je vlada naročila, naj v okviru svojih področjih predloge proučita in v treh mesecih vladi poročata o njihovi realizaciji, je še zapisano v sporočilu po seji vlade.

M. K.