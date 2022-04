Nadzorniki v občini Šentjernej: vse je bilo zakonito, smotrno, gospodarno

15.4.2022 | 10:40

Šentjernej - Svetniki so brez razprave sprejeli zaključni račun proračuna občine za leto 2021. Imeli so skoraj 8 milijonov 666 tisoč evrov prihodkov ter dobrih 8,2 milijona evrov odhodkov. Zaključni račun je predstavila mag. Andreja Topolovšek iz občinske uprave.

Jože Simončič, šentjernejski župan

»Zaključni račun dokazuje, da smo delali dobro in veliko vlagali – dobre tri milijone predvsem v infrastrukturo, pri čemer smo pridobili tudi precej evropskega in državnega denarja. Za to se bomo trudili še naprej,« je poudaril župan Jože Simončič. Transferni prihodki so znašali dobrih 1,8 milijona evrov, od tega 934 tisočakov iz strukturnih in kohezijskih skladov EU, 873 tisočakov iz državnega proračuna, 73.600 evrov pa je prišlo iz drugih javno finančnih institucij.

Župan Simončič pove, da je finančno stanje občine dobro in da z optimizmom zrejo v prihodnost. Tudi dolg uspešno zmanjšujejo, »vsako leto odplačamo okrog 530 tisoč evrov glavnice. Zdaj smo zadolženi manj kot 7 milijonov, kar je krepko pod tisoč evrov na občana,« pove župan in doda, da se v tem obdobju niso zadolževali, le en večji kredit so zamenjali z ugodnejšim. Vsi krediti pa so iz preteklosti: za šolo, ZD, nekatere manjše naložbe, itd.

NO: javni denar porabljen namensko in gospodarno

Tatjana Vene, predsednica NO občine Šentjernej

Občinski svetniki so se seznanili tudi z delom nadzornikov za minulo leto, ki ni vsebovalo bistvenih pripomb. Pod drobnogled so med drugim vzeli zaključni račun občine za leto 2020, nekatere naložbe in poslovanje občine.

Tatjana Vene, predsednica NO občine Šentjernej, je povedala, da je bil zaključni račun skladen s proračunom občine in z odločitvami OS. Nepravilnosti ali nezakonitosti ni bilo niti pri oddaji in izvedbi naročil pri naložbah, ki so jih preverili. »Javna sredstva je občina porabila namensko in gospodarno,« je dejala.

Svetniki so se na zadnji občinski seji seznanili še z delom MIR-a, ZD Novo mesto, JD Ekološka družba Šentjernej, OŠ Šentjernej, Vrtca Čebelica Šentjernej - vse za leto 2021 in z načrti za letošnje leto.

