Gorelo drevo pred hišo

15.4.2022 | 07:00

Včerajšnje gašenje v naselju Pristava pri Višnji Gori (foto: PGD Višnja Gora)

Sinoči ob 19.24 je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu gorelo drevo pred hišo. Požar so pogasili domačini in gasilci GRC Novo mesto.

Gorel koš za smeti

Ob 20.26 je v ulici Moša Pijade v Črnomlju gorel koš za smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Ob 13.29 je v naselju Pristava pri Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, gorela travna površina. Gasilci PGD Višnja Gora in Kriška vas so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov suhe trave ter podrasti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu BELKO-JOH;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOBLIČE GAS. DOM;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2 na izvodu BETONSKI DROG DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH, izvod Čez cesto.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP OREHEK, izvod 1. ZAJČJI VRH, 3. MALI OREHEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Jelševec, Cikava, Mirna vas in Blečji vrh predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Podgorje, nizkonapetostno omrežje – MHE Strajner in Stope.

M. K.