V Krškem se obeta dodatni most za pešce in kolesarje

15.4.2022 | 11:30

Stari vojaški most bodo podrli in zgradili novega.

Dušan Šiško in krška podžupanja Ana Somrak

Krško - Krčani so z državo podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju pri uporabi lokalne javne infrastrukture na območju in v neposredni bližini Mestne občine Krško. Občina in ministrstvo za obrambo sta se s tem dogovorila tudi o rušenju starega vojaškega mosta prek Save in gradnji novega.

Gre za nekaj več kot pred 70 leti zgrajeni most prek Save, ki ga je vojska nekdanje Jugoslavije zgradila zaradi kerozinovoda do vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Namenjen je bil zgolj za cevovod z omenjenim letalskim gorivom, po mostu pa je tekel še vodovod. Za promet je bil zaprt.

Ker so v Krškem zapuščeni savski most z vrsto let opuščenim kerozinovodom želeli prenoviti, sta se občina in ministrstvo dogovorila, da bo rušenje mosta v celoti pokrilo obrambno ministrstvo, preostale stroške pa si bosta deležnika razdelila po načelu pol-pol. A ministrstvo za obrambo bo za gradnjo nove brvi za pešce in kolesarje prispevalo največ milijonov evrov, morebitni presežek tega zneska oz. dela naložbe pa bo pokrila občina.

Naložbe sicer še ne morejo ovrednotiti. Graditi naj bi predvidoma začeli prihodnje leto. Kovinsko mostno konstrukcijo nameravajo odstraniti, betonsko pa bi želeli ohraniti.

V Ljubljani pojanjujejo, da gre za vlaganje v lokalno infrastrukturo oz. "za neke vrsto kompenzacijo za vse stvari, kij jih Slovenska vojska povzroča s svojim delovanjem".

Podpisa sporazuma v Krškem se je udeležil tudi krški občinski svetnik in poslanec Dušan Šiško (SNS), ki je večkrat dal pobudo za poseg na mostu.

V Krškem se sicer obeta tudi prenova nekdanjega vojaškega prečrpavališča za letalsko gorivo v Stari vasi pri Krškem. Prečrpavališče je bilo zgrajeno še v nekdanji Jugoslaviji, zdaj pa ga nameravajo usposobiti za sodobne potrebe letališča Cerklje ob Krki.

Krška občina sicer načrtuje tudi gradnjo mostu za pešce in kolesarje, ki bo Savo prečil v starem mestnem jedru.

M. K.

foto: MO Krško