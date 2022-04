Z začetkom velikonočnih praznikov zgoščen promet

15.4.2022 | 08:10

Na MP Obrežje so že danes zjutraj čakalne dobe. (foto: arhiv DL)

Z današnjim dnem, ko se po večjem delu Evrope začenjajo velikonočni prazniki, vozniki na cestah lahko pričakujejo zgoščen promet, opozarjajo v prometno-informacijskem centru. Večje obremenitve pričakujejo vse do torka. Iz Agencije za varnost prometa ob tem voznike pozivajo k večji previdnost in spremljanju razmer na cestah.

Povečan promet danes pričakujejo predvsem iz smeri Italije in Avstrije proti mejnim prehodom s Hrvaško, sporočajo s prometno-informacijskega centra.

Na območju policijske uprave Novo mesto bodo najbolj obremenjeni mejni

prehodi Obrežje, Slovenska vas ter Metlika in Vinica.

Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, bo danes veljala od 14. do 22. ure, v nedeljo in na praznični ponedeljek pa od 8. do 22 ure. Parkiranje težkih vozil na avtocestnih počivališčih bo omejeno na 25 ur, opozarjajo pa tudi na možnost večje zasedenosti počivališč.

V soboto se zaključuje tudi akcija 40 dni brez alkohola, zato z Agencije za varnost prometa ob prazničnih dneh še posebej opozarjajo voznike, naj ostanejo trezni.

Trenutne razmere na cestah

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet povečan iz smeri Italije in Avstrije proti mejnim prehodom s Hrvaško.

Tri kilometre dolg zastoj je na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, zaradi česar predor občasno zapirajo.

Zastoj je na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Brnikom, pred počivališčem Voklo, proti Ljubljani.

Kilometer dolg zastoj je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje.

Zastoj pa je tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Pesnico proti Šentilju.

Promet je povečan tudi na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje konice.

Na podravski avtocesti je zaradi gorečega vozila oviran promet med Zlatoličjem in Hajdino proti Ptuju.

Okvara vozila ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Mariborom center v smeri Maribora.

Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba približno pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba pri izstopu tudi za tovorna vozila in sicer približno eno uro.

M. K.