Motokros Prilipe: Proga je pripravljena, gledalci vabljeni

15.4.2022 | 12:20

Na progi je nekaj popravkov, ki bodo, kot pravijo na AMZS, tekmovalcem zagotovo koristili pri varnejšem izbiranju različnih linij vožnje. (vse fotografije: AMZS)

Prilipe - Proga Prilipe pri Brežicah bo v soboto 16. aprila, gostila uvodno dirko državnega prvenstva v motokrosu. Organizirali jo bodo člani AMD Brežice. Dva dni pozneje pa bo že druga dirka sezone, in sicer v Savskem Marofu na Hrvaškem.

Z dirko na progi na Prilipah se bo začelo državno prvenstvo v motokrosu za leto 2022, ki po načrtu in koledarju dirk obsega sedem preizkušenj. Jutrišnjo uvodno torej pripravljajo člani AMD Brežice, ki so prvotno načrtovano dirko pred dvema tednoma zaradi slabega vremena odpovedali. Druga preizkušnja sezone bo, kot omenjeno, le dva dni pozneje, ko se bodo motokrosisti na velikonočni ponedeljek merili na dirki, ki bo v Savskem Marofu na Hrvaškem.

''Ker so na predvečer dirke napovedane padavine, se tokrat na progi verjetno ne bo neprijetno prašilo in kadilo.'' AMZS

Proga je nared

Člani brežiškega društva so v pripravo steze na Prilipah vložili veliko prostovoljnega dela, truda in energije, sporočajo iz AMZS.

''Proga ni doživela kakšnih večjih ali drastičnih sprememb, te so bolj kozmetične, a vidne. Na nekaterih mestih smo progo namreč dodatno razširili ter tako poskrbeli za večjo varnost tekmovalcev, ki bodo lahko na ta način izbirali tudi več linij za vožnjo. Že za prvotni termin je bila dobro pripravljena, a nismo želeli tvegati zaradi slabe vremenske napovedi in nizkih temperatur,'' je povedal Ivan Slopšek, predsednik AMD Brežice. Progo sta si po poročanju AMZS ogledala tudi Andrej Irt in Boštjan Kermavner (vodja tekmovanja v motokrosu za leto 2022) in bila z videnim zelo zadovoljna. Tudi v soboto bo morda tekmovalce v Brežicah pričakal dež, a glede na trenutno vremensko napoved, bo večji del padavin proga deležna že večer prej, kar načeloma na progo in dirko ne bi smelo imeti velikega vpliva, menijo na AMZS.

Brežičani vabijo gledalce

Konfiguracija motokros proge Prilipe je med bolj zahtevnimi v slovenskem državnem prvenstvu, zato lahko vnovič pričakujemo zelo ostre boje med vozniki prav v vseh kategorijah, napovedujejo organizatorji. Zaradi širine steze, širokih skokov, zelo strmih vzponov in podobno strmih spustov proga dopušča veliko prehitevanj, ''kar je vsekakor dober razlog in magnet za obisk številnih gledalcev, ki bodo lahko uživali v drznih vožnjah licenciranih voznikov v borbi za prve točke državnega prvenstva v novi sezoni. Kar nekaj dirkačev je prestopilo v močnejše tekmovalne razrede, kar pomeni, da bo zelo zanimivo videti, kako se bodo znašli na novih in močnejših motorjih ter v bojih s sotekmovalci, ki so sicer v posamezni kategoriji že dlje časa.''

Parkiranje za obiskovalce bo zagotovljeno na travniku pred dirkališčem, ob glavni cesti in za štartno rampo.

M. K.