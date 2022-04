Zdravniki tudi prihajajo; občina po državni denar za park

15.4.2022 | 18:00

Semič - V krajevni knjižnici Semič, ki je enota Knjižnice Črnomelj, bodo na dan Zemlje, 22. aprila, odprli knjižnico semen, je povedala direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić, ko je na včerajšnji seji semiškega občinskega sveta poročala o delu Knjižnice Črnomelj z enoto Krajevne knjižnice Semič v letu 2021.

Svetniki so obravnavali tudi poročila o lanskem delu Zdravstvenega doma Črnomelj ter delovni in finančni načrt te ustanove za leto 2022. Pri tem jim je direktor Andrej Matkovič med drugim predstavil kadrovsko sliko doma. V družinski ambulanti, kjer je dosedanji zdravnik dal letos odpoved, zdaj nameščejo nekateri drugi zdravniki črnomaljskega doma, vključujejo tudi specializantko. Direktor je napovedal, da bodo v domu zaposlili pediatrinjo. Nekaj težav ima ustanova po besedah direktorja v zobozdravstvu, a kadrovsko vrzel skušajo odpraviti s pogodbenimi zunanjimi zdravniki, ob tem so zaposlili zobozdravnico, ki se je priselila v Črnomelj.

Pomanjkanje zdravnikov skušajo rešiti za zaposlovanjem zdravnikov z nekaterih območij nekdanje Jugoslavije. A ti zdravniki se raje kot v Sloveniji zdaj zaposlujejo v Avstriji in Nemčiji, je povedal direktor Matkovič.

Na seji sveta je direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut svetnikom poročila o delu centra v letu 2021 in o letošnjem delovnem načrtu. Pri tem je povedala med drugim, da Kulturni center Semič sodeluje v predstavljanju Bele krajine v turizmu. Med dogodki v zadnjem obdobju je omenila nedavno uprizoritev tamburaške opere V objemu Lahinje; organizirala sta jo KUD Dobreč Dragatuš in Kulturni center Semič. Opero si je v treh dneh ogledalo okrog 1.000 obiskovalcev.

Občinski svet je med drugim sprejel zaključni račun lanskega občinskega proračuna. Kot je v razpravi povedala predsednica nadzornega odbora občine Semič Sonja Malnarič, nadzorni odbor nima pripomb glede uporabe proračuna, v katerem je občina velik del denarja namenila naložbam.

Svetniki so sklepali tudi o nekaterih kadrovskih zadevah in se seznanili s premoženjsko bilanco občine.

V okviru dnevnega reda so odločali o nekaterih prerazporeditvah denarja v letošnjem občinskem proračunu. Med prerazporeditvami je bil v predlogu tudi znesek za urejanje vaškega središča v Osojniku. Tej prerazporeditvi je nasprotovala Urška Banovec, ki je potem tudi glasovala proti predlogu o prerazporeditvah, ki ga je svet sicer sprejel.

Druga prerazporeditev proračunskega denarja, ki so jo sprejeli svetniki, omogoča prijavo na državni razpis, s katerim želi občina po besedah županje Polone Kambič pridobit denar za ureditev že načrtovanega parka pri Kulturnem centru Semič.

