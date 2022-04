Kolesarska pot od Novega mesta do Straže

15.4.2022 | 14:10

Podpisniki pogodbe za izgradnjo kolesarske povezave med Novim mestom in Stražo (foto: M. Ž.)

Straža - V Straži so dopoldne novomeški in straški župan, Gregor Macedoni in Dušan Krštinc, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Ljiljana Herga in direktor novomeškega podjetja CGP Martin Gosenca podpisali pogodbo za izgradnjo regionalne kolesarske povezave med Novim mestom in Stražo. Ta bo skupno sicer dolga skoraj 11 kilometrov, z omenjeno pogodbo pa bodo na novo zgradili približno 8,1 kilometra kolesarske poti, od tega 1,2 kilometra po območju mestne občine in 6,9 kilometra po straški občini.

V sklopu celotnega projekta sta bila doslej v novomeški občini že zgrajena odseka pri pokopališču Srebrniče v letu 2019 in lani odsek ob Topliški cesti, v straški pa leta 2018 v Hruševcu in letos v Lokah, trenutno pa se gradi odsek v Podgori. Del kolesarskih poti bo potekal tudi že po obstoječih poteh.

CGP bo z deli začel po prvomajskih praznikih, zaključek pa je predviden v začetku leta 2023. Poleg kolesarske steze bodo na določenih mestih obnovili tudi cesto, postavili javno razsvetljavo ter zaščitili in prestavili komunalne vode ter uredili nivojski prehod čez železniško progo.

Skupna vrednost projekta je 3,8 milijona evrov, naložbo sofinancirata država in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,9 milijona evrov, DRSI bo prispeval 1,02 milijona evrov, razliko pa bosta krila proračuna obeh občin. Vrednost danes podpisane pogodbe za gradnjo novih kolesarskih povezav znaša 2,6 milijona evrov z DDV, od tega za območje Mestne občine Novo mesto skoraj 600.000 in za Stražo 2 milijona evrov.

Celotna kolesarska povezava bo potekala od križišča pri avtobusni postaji Novo mesto, ob regionalni cesti Straža-Novo mesto (Topliška cesta), mimo pokopališča Srebrniče do Volavč v občini Straža po gozdni poti in nato naprej ob lokalni cesti Volavče - Loke- Zalog ter nadaljuje proti Hruševcu do centra Straže, v sklopu projekta pa bodo zgradili še lokalno kolesarsko povezavo mimo športnega parka Breza vse do Podgore, je orisal straški župan in poudaril, da je za občino Straža to pomemben projekt, saj se bo izboljšala prometna varnost samih kolesarjev, pa tudi povečala dnevna migracija med Novim mestom in Stražo.

»Kolesarska povezava Novo mesto-Straža je prva res regionalna daljinska povezava na našem delu Slovenije. Poleg trajnostne mobilnost pa bo pomembna tudi z rekreativnega, športnega in turističnega vidika, saj gre za zelo privlačno območje doline reke Krke. Seveda pa si želimo, da bi čimprej realizirali kolesarske povezave tudi v drugih smereh,« je ob podpisu dejal župan Macedoni.

M. Ž.