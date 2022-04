''Svetovna kavarna'' z gospodarstveniki Črnomlja

15.4.2022 | 13:30

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Predstavniki črnomaljske občine so se včeraj srečali z domačimi podjetniki. Srečanje je potekalo po principu svetovne kavarne, kjer so se udeleženci bolje spoznali in skupaj zasnovali dobre predloge tako za Občino Črnomelj kot RIC Bela krajina. Podjetniki so, kot sporočajo z občine, najbolj pohvalili sam način srečanja in izboljšano odzivnost ter dostopnost obeh organizacij, kot možnost izboljšave pa so predvsem navajali hitrejšo izgradnjo podjetniške infrastrukture.

Župan Andrerj Kavšek je ob srečanju izpostavil: »Vesel sem današnjega druženja, ki smo se ga lotili na priljubljen način moderiranja poimenovan svetovna kavarna. Verjamem, da so se podjetnikom porodile dobre ideje in predlogi, ki jih bomo skupaj preučili. Na občini se zavedamo pomena ustvarjanja dobrih pogojev za razvoj gospodarstva in vedno smo odprti za nove predloge ter izboljšave. Brez sodelovanja in razumevanja pa seveda ne gre.«

Na začetku srečanja so zbrane poleg župana pozdravili tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, direktor Zavarovalnice Coface Sergej Simoniti, direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič, direktorica Občinske uprave Danijela Nedič Orešič in v. d. ravnatelja Srednje šole Črnomelj Zvone Ivanušič.

Cilj principa 'svetovne kavarne' je bil naslavljanje izzivov podjetništva, krepitev stikov in ustvarjanje žive mreže sodelovalnega dialoga o vprašanjih podjetništva v našem okolju, so še sporočili s črnomaljske občine in dodali, da je srečanje potekalo v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju.

M. K.