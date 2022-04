FOTO: Ob gozdu gasili odpadno pohištvo; drevo na elektro vodnike; trčila traktor in motorist

15.4.2022 | 19:00

Dragatuški gasilci pogasili manjši požar (foto: PGD Dragatuš)

Danes ob 12.08 je pri naselju Knežina, občina Črnomelj, gorelo ob robu gozda. Gasilci PGD Dragatuš so pogasili goreče odpadno pohištvo na deponiji na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 14.50 sta pred naseljem Lipovec, občina Semič, gorela grmovje in tudi suha trava. Gasilci PGD Kot-Brezje so pogasili požar na površini okoli dveh hektarjev.

Drevo se je obesilo na elektro vodnike

Ob 15.48 se je nad lokalno cesto Poganci - Stranska vas, občina Novo mesto, nagnilo večje drevo in se obesilo na elektro vodnike. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo avtodvigala drevo umaknili z vodnikov in ga razžagali ter počistili cestišče. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so odklopili elektriko in poskrbeli za poškodovane elektro vodnike.

Trčila traktor in motorist

Včeraj okoli 14. ure se je na Novomeški cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik traktorja in motorist. Do prometne nesreče je prišlo, ker je motorist zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v prikolico traktorja, ki je zavijalo v križišču. Pri tem sta se motorist in potnica na motorju lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

