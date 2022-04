Kanalizacija za dve ulici

16.4.2022 | 15:40

Pogodbo sta podpisala župan Dušan Krštic in direktor CGP Novo mesto Martin Gosenca. (foto: M. Ž.)

Straža - Občina Straža je z novomeškim podjetjem CGP podpisala pogodbo za gradnjo kanalizacije v ulicah Pod Srobotnikom in Na žago v Straži v skupni vrednosti skoraj 568.000 evrov z DDV.

Gre za gradnja nove fekalne kanalizacije v omenjenih ulicah v skupni dolžini 750 metrov, obstoječa mešana kanalizacije pa bo v bodoče služila le še odvajanju padavinskih vod.

V sklopu projekta bodo rekonstruirali tudi lokalno cesto Pod Srobotnikom v dolžini 400 metrov in pri tem v nivoju cestišča uredili še površine za pešce in kolesarje, uredili odvodnjavanje ceste in obnovili cestno razsvetljavo. Ob tem bodo preplastili dva odseka ulic Pod Srobotnikom in Na žago v skupni dolžini 350 metrov, v zaledju ulice Pod Srobotnikom pa obnovili tudi 190 metrov sekundarnega vodovoda in individualne vodovodne priključke.

Dela naj bi začeli z majem in jih končali v štirih mesecih.

M. Ž.