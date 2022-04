Sinoči nesreča na AC med Trebnjem in Mirno Pečjo

16.4.2022 | 08:30

Sinoči ob 23.18 sta na avtocesti med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč v smeri Novega mesta trčili osebni vozili. V trčenju se je eno od vozil prevrnilo na bok. Gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto so zavarovali in osvetlili kraj nesreče, iz prevrnjenega vozila rešili osebo, odklopili akumulatorja na vozilih ter nudili pomoč pri prenosu dveh poškodovanih oseb reševalcem nujne medicinske pomoči Trebnje in Novo mesto, ki so oba poškodovanca na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za odstranitev posledic prometne nesreče bodo poskrbeli dežurni delavci DARS-a.

Požari v naravi

Ob 17.43 je v naselju Kuželj, občina Kostel, gorela trava, požar pa se je razširil na lesen elektro drog. Gasilci PGD Vas-Fara so požar pogasili. Na kraju je bila dežurna elektro služba.

Ob 17.02 sta v bližini ceste na Ugar v občini Ribnica gorela trava in grmičevje. Gasilci PGD Ribnica so pogasili požar na površini enega hektara.

Ob 20.08 so na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, na divjem odlagališču gorele smeti. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

Ob 20.46 sta v naselju Potok, občina Straža, goreli suha trava in podrast v gozdu. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Vavta vas.

Dimniški požar

Ob 23.59 so v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so s termovizijsko kamero pregledali objekt in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

M. K.