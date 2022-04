Šest kandidatov za direktorja ARAO

16.4.2022 | 09:35

Terenske raziskave za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji Vrbina so pred leti pokazale, da je geološka struktura na lokaciji Vrbina primerna za varno izgradnjo načrtovanega tipa odlagališča. (foto: arhiv; ARAO)

Ljubljana/Krško - Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je na ponovljeni razpis za direktorja agencije prejel šest vlog. Kot so sporočili z agencije, so opravili preliminarni pregled, več podrobnosti niso razkrili. Odkar je dosedanjemu direktorju Sandiju Viršku konec marca potekel mandat, agencijo začasno vodi Petra Grajžl.

Prvi razpis za mesto direktorja agencije za radioaktivne odpadke je bil objavljen 11. januarja letos. Razpisnim pogojem sta ustrezala dva kandidata, a je izbrani kandidat 1. marca odstopil od kandidature.

Nov razpis je upravni odbor ARAO objavil 28. marca, rok za oddajo prijav pa se je iztekel 12. aprila. Tokrat so nekateri pogoji manj strogi kot januarja, zahteva se denimo najmanj osem let delovnih izkušenj in ne več deset. Mandat direktorja sicer traja štiri leta, torej bo izbrani kandidat imenovan do leta 2026.

Vlada je nekaj dni pred objavo ponovljenega razpisa za vršilko dolžnosti direktorice agencije imenovala Grajžlovo, sicer vodjo kabineta ministra za okolje in prostor. Imenovana je bila za čas od 29. marca do imenovanja direktorja, vendar za največ eno leto.

ARAO bo bdela nad gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem, kjer se zapleta z razpisom za izvajalca gradnje. Prejeli so ponudbi dveh konzorcijev ter marca enemu od njih priznali sposobnost za izvedbo projekta, vendar zaradi previsoke ponudbe naročila niso oddali. Grajžlova je ob prihodu na agencijo zahtevala ponoven pregled ponudbe, toda ARAO naročila tudi v drugo ni oddala.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v začetku aprila na seji občinskega sveta v Krškem zagotovil, da delajo vse, da bo odlagališče zgrajeno čim prej in po sprejemljivi ceni. A že zdaj je po njegovem jasno, da ne bo zgrajeno pravočasno, za kar da je krivo prejšnje vodstvo ARAO, je dejal.

M. K.