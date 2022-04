Živa Falkner zmagala na prvem nastopu za reprezentanco med posameznicami

16.4.2022 | 09:10

Živa Falkner je navdušila s predstavo v posamični konkurenci. (fotografiji: TZS)

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v odsotnosti glavnih dveh igralk, Tamare Zidanšek in Kaje Juvan, ki ju je kapetan Andrej Kraševec spočil zavoljo nepomembnosti dvoboja, doživela prvi poraz na tekmovanju evroafriške skupine pokala Billie Jean King v Turčiji. Švedska je zmagala z 2:1, točko Sloveniji pa je priigrala Živa Falkner.

Devetnajstletna igralka z Otočca je premagala Julito Saner s 6:1, 6:2. Pred tem je Pia Lovrič po izgubljenem prvem nizu predala dvoboj zaradi poškodbe stegenske mišice, dvojica Živa Falkner - Lara Smejkal pa je morala priznati premoč švedski navezi Jacqueline Cabaj Awad - Caijsa Wilda Hennemann, ki je bila boljša s 6:4 in 6:3.

Za Živo Falkner je bil to prvi nastop za reprezentanco med posameznicami. "Super zmaga. Vesela sem, da sem izkoristila že prvo priložnost. Igrala sem na visokem nivoju, dala vse od sebe in temu primeren je bil na koncu rezultat. Ta zmaga gre v poseben predalček moje kariere, saj obožujem igrati za reprezentanco in upam, da bom imela še veliko takih priložnosti," je po uri in 22 minutah igre povedala Falknerjeva, 482. igralka na lestvici WTA.

"Veseli me, da sem prikazala igro, na kateri delava s trenerjem. Zavedam se, da moram za uresničitev ciljev igrati še bolj agresivno, se bolje gibati po igrišču in biti še bolj osredotočena na začetni udarec in prvi dve žogi po njem. Po naravi sem zelo borbena, živahna, zato sem prepričana, da lahko najprej prodrem v kvalifikacije na grand slamih, nato pa še med prvih 100 igralk na svetu," je dodala Živa Falkner.

Z njeno predstavo je bil zadovoljen tudi kapetan Andrej Kraševec, ki je odpočil Kajo Juvan, ki je v preteklih štirih dneh odigrala pet dvobojev ter na vseh zmagala - štiri posamezno in enega v dvojicah, ter Tamaro Zidanšek, ki se šele zadnje tedne vrača v normalen ritem treningov po prebolelem covidu.

"Imeli smo smolo, da se je Pia poškodovala že takoj na začetku dvoboja in ga morala predati po prvem nizu. Živa je zmagala suvereno, saj je bila dovolj agresivna na igrišču, v igri dvojic pa sta bili Živa in Lara malce prekratki. Dobro je, da smo si že v četrtek zagotovili nastop v kvalifikacijah svetovne skupine, tako da so mlade igralke dobile priložnost za igro. Dobil sem dodaten vpogled v širši kader reprezentance in videl, na katere igralke lahko računam tudi v prihodnje," je povedal kapetan Andrej Kraševec.

Slovenijo v soboto čaka finale turnirja proti Madžarski, ki ima prav tako zgolj revialni značaj. Bolj zanimiv bo obračun za tretje mesto in zadnjo vozovnico iz evroafriške skupine v višji rang tekmovanja med Srbijo in Hrvaško.

"Zvečer se bomo z ekipo pogovorili, kdo bo igral v soboto. Tekma ne odloča o ničemer razen za točke lestvice Mednarodne teniške zveze. Za nas je zdaj že bolj pomemben naslednji dvoboj novembra letos, s katerim začenjamo prodor v sam svetovni vrh pokala Billie Jean King," je dodal kapetan Kraševec.

* Izidi, 5. krog (Antalya):

Slovenija - Švedska 1:2

Pia Lovrič - Kajsa Rinaldo Persson 2:6, predaja;

Živa Falkner - Julita Saner 6:1, 6:2;

Živa Falkner/Lara Smejkal - Jacqueline Cabaj Awad/Caijsa Wilda Hennemann 4:6, 3:6

