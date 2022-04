Škofje v velikonočnem voščilu: Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica

16.4.2022 | 20:10

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja, so slovenski škofje zapisali v velikonočnem voščilu. Jezus je po njihovih besedah vstal, da bi sam živel v nas in da bi bili božjega življenja deležni tudi mi. Slednje pa se bo v polnosti udejanjilo v večnosti, so dodali.

Po njihovih navedbah je vprašanje upanja še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene državljane, za Evropo in za ves svet.

Kot so zapisali, vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo deležni neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, ampak iz božje obljube, so izpostavili. Pri tem so opomnili, da smrt nima zadnje besede.

Ob premišljevanju evangeljskih poročil smo po navedbah škofov povabljeni, da vstalega Kristusa prepoznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima sočutje z nami in nas vodi v polnost življenja.

Duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane vabijo, da ob spoznanju lastne krhkosti in ob soočenju z rušenjem lažne gotovosti gradijo krščansko skupnost in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je vstali Kristus. Ob koncu so zaželeli veselo veliko noč.

STA; M. K.