Kar začeli pozneje, dokončano letos

17.4.2022 | 11:30

Svetniki so potrdili zaključni račun proračuna za leto 2021 za občino Škocjan. Na sliki svetnika Jožica Lindič in Milan Markelc.

Mateja Robek Zaletelj

Župan Jože Kapler

Škocjan - Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili zaključni račun proračuna za lansko leto. Prihodki so znašali skoraj 3,9 milijona evrov in so bili realizirani 72- odstotno, odhodki pa 3 milijone 466 tisoč evrov in so bili realizirani v višini 52,2 odstotkov. Številke je podrobneje obrazložila Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave.

Kot je pojasnil župan Jože Kapler, so razlogi za manjšo realizacijo razumljivi. »Določene investicije, ki so se pričele lani, niso bile v tistem letu dokončane, ampak letos: npr. eko-socialna kmetija na Bučki in cesta Podvrh oz. proti Osrečju. Razlog za to so dolgotrajni razpisi, pričetek del bil šele jeseni. Smo pa privarčevali 360 tisoč evrov, ki jih bomo porabili letos. Je pa treba povedati, da pri teh naložbah veljajo cene iz pogodbene vrednosti,« je dejal župan.

Zadovoljen je, da so veliko naložb vseeno realizirali, »in tega smo res veseli, ker so letos bistveno višje cene,« pove prvi mož občine in doda, da je bil proračun realno zastavljen, sredstva pa zagotovljena.

Zadolženi za 500 tisoč evrov

Občina je zdaj skupaj zadolžena za 500 tisoč evrov, kar na letni ravni ne predstavlja nekih hudih odhodkov, da ne bi mogli izvajati tekočih investicij.

Kapler pove, da imajo 250 evrov dolgoročnega kredita za povezovalni vod med Dolnjo Staro vasjo in Dobruško vasjo, ki ga bodo odplačevali deset let, kar je 40 tisoč na letni ravni. Skupna vrednost naložbe je bila 600 tisoč evrov. Drug kredit višini 250 tisočakov pa je brezobrestni in so ga vzeli na gospodarskem ministrstvu po 23. členu Zakona o financiranju občin. »Polovico je bilo nepovratnih sredstev, polovico pa povratnih, a brez obresti. Porabili smo ga za dograditev vrtca pri OŠ Frana Metelka Škocjan, ter za obnovi cestišč v Dobravi in skozi Bučko.

Svetniki so se na zadnji občinski seji seznanili še z delom skupne občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, delom Knjižnice Mirana Jarca iz Novega mesta in njihove krajevne knjižnice za leto 2021, z letnim poročilo OŠ Frana Metelka Škocjan, ZD Novo mesto, prisluhnili so idejni zasnovi ureditve Štritovskega jezera, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

