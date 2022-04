Razširili storitev projekta prostovoljni šofer, po novem tudi e-oskrba

17.4.2022 | 18:30

Po dolgem času na seji občinskega sveta brez zaščitne maske. (foto: M. Ž.)

Straža - Straški svetniki so na zadnji seji imeli kar nekaj točk, namenjenih ranljivejšim skupinam. Tako so med drugim razširili nabor storitev v okviru projekta prostovoljni šofer, saj je bilo do sedaj uporabnikov relativno malo, pristopili pa so tudi k projektu e-oskrba in vsem, ki potrebujejo pomoč oziroma varovanje na daljavo, zagotovili subvencijo za lažji dostop do omenjene storitve.

Brezplačne prevoze starejših v straški občini z občinskim vozilom izvajajo od leta 2018. Doslej so za izvajanje projekta imeli zgolj navodila, na pobudo društva upokojencev in Rdečega križa pa so se na občini odločili, da pripravijo pravilnik, s katerim razširjajo prevoze tudi do zdravnikov specialistov v sosednje občine in ne le do osebnih zdravnikov, kot veljalo do zdaj, pa tudi do javnih ustanov v Novem mestu in sosednjih občinah, kot so denimo občine, upravna enota, sodišče, banke, pošta, medtem ko se prevozi do trgovin, srečanja starejših, obisk frizerja … se omejujejo na samo občino Straža in jih bodo opravili, če jih je možno časovno uskladiti in ni povpraševanja po prevozih do zdravstvenih in javnih ustanov.

Prevoze, ki so namenjeni vsem občanom in občankam, starejšim od 65 let, izvajajo šoferji prostovoljci, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, bodo pa, kot je pojasnila Andreja Kren iz občinske uprave, podaljšali čas, če bodo na razpolago šoferji in sam avto. Občan mora, da se dogovori za prevoz, poklicati vsaj tri dni prej na Občino Straža v njenem poslovnem času.

Varovanje na daljavo

Varovanja na daljavo ali E-oskrba pa je socialno varstvena storitev socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma z asistenčnim centrom, ki tako podpira starejše, bolnike s kroničnimi boleznimi oz. po težjih operacijah ter osebe z demenco pri samostojnejšem bivanju na domu. »Gre za sistem, ko se na domu uporabnika in brez dodatnih posegov namesti posebna oprema, s katero lahko uporabnik v primeru padca, nenadne slabosti, duševnih stisk … sproži klic z enostavnim pritiskom na gumb naprave ali preko daljinskega prožilca klica na zapestnici ali verižici okoli vratu,« je pojasnila Karmen Turk. Asistenčni klicni center pa nato poskrbi za nadaljnjo primerno obravnavo.

Po pravilniku subvencija občine znaša 65 odst. vrednosti osnovnega mesečnega paketa, trenutni ponudnik podjetje Telekom osnovni paket ponuja po ceni 24,40 evrov, kar pomeni, da je subvencija občine nekaj manj kot 16 evrov. Do subvencije so upravičeni občani, ki imajo v občini Straža prijavljeno stalno bivališče in tudi dejansko prebiva v njej, je starejši od 70 let oz. bo v letu, v katerem bo zaprosil zanjo, dopolnil 70 let, da je njegov dohodek, če prebiva sam, ali dohodek upravičenca in njegovega zakonca ali partnerja nižji od praga revščine po zadnjih izračunih statističnega urada za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo. Poleg tega mora izpolnjevati še najmanj en pogoj, ki se nanašajo na bivanjske razmere in bolezensko stanje.

Turkova je še dodala, da jih je Telekom obvestil, da so na razpisu Ministrstva za zdravje pridobili denar, s katerim bodo od sredine aprila do septembra prihodnjega leta 5000 novim uporabnikom omogočili brezplačno uporabo sistema.

Visoka realizacija lanskega proračuna predvsem med prihodki

Med drugim so straški svetniki sprejeli tudi zaključni račun občine za leto 2021, ki je pokazal, da so Stražani realizirali prihodke v višini dobrih pet milijonov evrov, kar je znašalo kar 95 odst. načrtovanih, na odhodkovni strani pa je bila realizacija nekoliko nižja – okoli 4,4 milijone, kar je približno 73 odstotna, od tega je bilo investicijskih odhodkov približno polovica in predstavljajo 62 odst. načrtovanega. »Smo ena izmed občin, ki proti koncu leta ne sprejema rebalansa z namenom, da približamo načrtovane prihodke in odhodke dejanskim,« je ob tem izpostavil župan Dušan Krštinc.

M. Ž.

Galerija