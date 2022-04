Pogorel tovornjak s čebeljimi panji; z avtom po brežini proti Krki

17.4.2022 | 08:40

Simbolna slika (foto: Zarja)

Sinoči ob 20.42 je pri naselju Dolnji Kot, občina Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo s ceste po brežini proti reki Krki. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali avto vleki pri nalaganju poškodovanega avtomobila. Poškodovano voznico so že pred prihodom gasilcev odpeljali v bolnišnico.

Pogorel tovornjak s čebeljimi panji

Ob 23.45 je ob cesti Štrekljevec-Jugorje, pod vasjo Brezova Reber, občina Semič, gorel parkiran tovornjak s čebeljimi panji. Gasilci PGD Štrekljevec, Gradnik in Semič so požar pogasili. Ogenj je uničil tovorno vozilo in vse naložene čebelje panje s čebelami.

Zagorelo v kleti bloka

Ob 23.38 je v Podgorski ulici v Kočevju zagorelo v kletnih prostorih bloka. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili ter prezračili in opravili pregled objekta. Dve osebi sta se nadihali dima in so ju oskrbeli reševalci NMP Kočevje. Na lokaciji je bil tudi delavec elektra, ki je odklopil elektriko ter uredil varno delovanje razsvetljave na hodnikih.

Poškodba ob padcu

Ob 19.37 je v Jesenicah na Dolenjskem, občina Brežice, občan padel s povišane stopnice in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Dimniški požar

Ob 22.19 so v naselju Željne v občini Kočevje zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šalka vas so požar pogasili z gasilnikom na prah ter iznesli žerjavico. Odsvetovali so kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Požar v naravi

Ponoči ob 00.54 sta pred naseljem Lokve, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli sto kvadratnih metrov.

M. K.