Poraz Krke v Baru

17.4.2022 | 09:00

Foto: KK Mornar Barsko zlato/MEDIA Pro

Bar - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 15. kroga lige Aba izgubili z Mornarjem s 65:74 (23:17, 45:39, 58:63).

* Dvorana Topolica, gledalcev 850, sodniki: Obrknežević, Vovk, Savović.

* Mornar: Mihailović 9, Mićović 8 (1:1), Jeremić 15 (6:7), Živanović 2 (2:2), Šehović 6 (2:2), Smith 13 (3:5), Rakočević 2, Lazić 13, Miković 6 (2:3).

* Krka: Stergar 9 (2:2), Stipčević 6, Stavrov 13, Stipaničev 3, Škedelj 5 (3:4), L. Lapornik 7 (1:1), Macura 8 (0:1), Thomas 14 (2:2).

* Prosti meti: Mornar 16:20, Krka 8:10.

* Met za tri točke: Mornar 8:28 (Jeremić 3, Lazić 3, Mihailović, Mićović), Krka 7:26 (Stipčević 2, Thomas 2, Stipaničev, Stavrov, Stergar).

* Osebne napake: Mornar 12, Krka 22.

* Pet osebnih: Macura (36.).

Čeprav je bilo že po porazu Krke z Igokeo jasno, da se Novomeščani ne morejo več izogniti zadnjemu mestu, so v predzadnjo tekmo sezone regionalnega tekmovanja krenili pogumno in z željo po uspešnem koncu. Nazadnje pa jim je uspelo dobro odigrati le prvi polčas, v drugem so močno popustili in tudi zapravili zmago.

Za Novomeščane bi bila to sicer šele peta zmaga v sezoni. Zdaj jih čaka le še sklepna tekma proti Megi.

V prvem delu tekme so imeli gostje iz Slovenije vseskozi prednost, čeprav so jih domači pred koncem druge četrtine prvič ujeli pri 37:37. A Novomeščani so nato tudi polčas še dobili, čeprav se je prednost takoj po odmoru stopila na le tri točke.

Nadaljevanje je bilo slabše. V prvem polčasu so gostje dosegli 45 točk, v naslednjih 20 minutah pa le še 20, od tega samo sedem v zadnji četrtini. Ob tako skromnih številkah domačim ni bilo težko priti do preobrata, izid je bil zadnjič izenačen pri 53:53, potem pa so črnogorski košarkarji dokaj zanesljivo nadzorovali tekmo in brez težav zmagali.

Največ točk za Krko, 14, je dosegel Adonis Thomas, eno manj pa Andrej Stavrov.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »V Bar smo prišli igrat najbolje kar zmoremo in to brez Mihe Lapornika, ki je eden od nosilcev igre. Želeli smo odigrati tekmo profesionalno in nekaj izvleči iz nje. Začeli smo slabo, prve 3-4 minute, še posebej v obrambi. Nato smo začeli igrati obrambo in krenilo nam je tudi v napadu. Tako smo tudi končali prvi polčas. V tretji četrtini smo spet slabo začeli v obrambi, prejeli smo nekaj lahkih košev, pustili odprte mete Jeremića in Lazića. Naredili smo veliko pionirskih napak, namesto, da bi naredili majhno osebno napako, smo prejeli koš ob osebni napaki. Ko se je poškodoval Luka Lapornik, smo popustili v napadu, še posebej, ker je naša rotacija skrajšana na položaju centrov in zunanjih igralcev. Ampak na splošno mislim, da smo odigrali precej solidno tekmo. Čestitke Mornarju za zasluženo zmago, čestitke tudi mojemu prijatelju Mihailu Pavićeviću.«

Mihailo Pavičević, trener Mornarja: »»Z vsem srcem si želim, da bi se Krka prihodnjo sezono vrnila tja, kamor sodi. Ker gre za klub s tradicijo, za klub, proti kateremu je težko igrati, a vedno v pravem športnem vzdušju. Ne dvomim, da se bo Krka zelo kmalu vrnila v ligo ABA. Štirideset minut pred začetkom tekme sem igralce vprašal, kdo je pripravljen in kdo ne. Jeremić, Mihailović in Smith so tekmo odigrali skoraj brez treninga. Sinoči smo imeli lahek trening, bolj verjetno je bilo, da nocoj nobeden od njih ne bo igral. Res si zaslužijo vse pohvale, stisnili so zobe in odigrali tekmo. Bila je težka tekma, Krka je prišla, kot se spodobi, da bi tekmo odigrala športno, pošteno in vse čestitke za to. Dobro smo odprli tekmo, nato pa smo zašli v neko čudno letargijo, nenadoma ni bilo obrambe, dovolili smo jim, da delajo, kar so hoteli. Nenehno smo zamujali v njihovi igri pick'n'roll, nenehno so nam delali presežek. Ob polčasu smo imeli daljši pogovor. Razmerje točk kaže, da smo bili v drugem polčasu precej bolj agresivni, da smo zaprli raketo in njihove prodore pod koš. V drugem polčasu smo prejeli le 20 točk. Iz dobre obrambe smo zgradili nocojšnjo zmago.«

STA; M. K.

