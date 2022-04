Kristjani obeležujejo največji krščanski praznik veliko noč

17.4.2022 | 09:30

Velikonočna procesija na Kapitlju v Novem mestu. (foto: arhiv; L. M.)

Kristjani danes praznujejo svoj največji praznik - veliko noč, s katero se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Slednjega bodo naznanile velikonočne maše, ki pomenijo vrhunec velikonočnega praznovanja. Slovenski škofje bodo maše darovali v stolnicah, papež pa bo bo opoldne v Vatikanu podelil tudi t. i. blagoslov mestu in svetu.

Po cerkvah danes zjutraj potekajo vstajenjske procesije z velikonočnimi mašami, na katerih bodo duhovniki naznanili, da je Jezus vstal od mrtvih, kar bodo zaznamovale slovesne velikonočne aleluje. Z vstajenjem od mrtvih je namreč Jezus po verovanju kristjanov premagal smrt, vsem ljudem pa s tem odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja. Tudi zato je vzdušje na veliko noč med kristjani precej praznično in slovesno.

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja, so slovenski škofje zapisali v velikonočnem voščilu. Jezus je po njihovih besedah vstal, da bi sam živel v nas in da bi bili božjega življenja deležni tudi mi. Slednje pa se bo v polnosti udejanjilo v večnosti, so dodali.

STA; M. K.