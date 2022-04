FOTO: Odličen štart dolenjskih in posavskih motokrosistov na uvodni dirki sezone

Prilipe - Prestavljena uvodna dirka odprtega državnega prvenstva v motokrosu, ki se je odvila včeraj v Brežicah na legendarni stezi Prilipe, je bila skoraj popolna za najboljše dirkače iz Dolenjske in Posavja. V najmočnejšem razredu je pričakovano in suvereno opravil s konkurenco Jan Pancar, suvereno zmago v obeh vožnjah pa si je priboril še lanski državni prvak v razredu do 85 kubičnih centimetrov, letos pa nastopa v močnejšem razredu do 125 kubičnih centimetrov, Žan Oven. Oba sta člana AMD Šentvid pri Stični. Na zmagovalni oder so stopili še v najmočnejšem razredu Luka Kutner (507 MOTO Team), ki je s tretjim mestom na zmagovalnem odru delal družbo Pancarju, Jaka Peklaj je bil v razredu MX drugi, tretje mesto pa je v tem razredu osvojil še Gal Haupttman (oba AMD Šentvid pri Stični). V razredu do 65 kubičnih centimetrov je na zmagovalni oder, in sicer na drugo stopničko, stopil še novopečeni član AMD Brežice Alex Novak. Med veterani je drugo mesto osvojil oče Jana Pancarja, Igor Pancar.

Po štirinajstdnevnem zamiku otvoritve državnega prvenstva v motokrosu je tokrat na veliko soboto vreme dovoljevalo izpeljavo uvodne dirke odprtega državnega prvenstva Slovenije. Organizator AMD Brežice se je dobro potrudil, da je bila steza pripravljena odlično, in tudi obisk je bil ob sončnem vremenu dober . Najprej so se pomerili dirkači v dveh veteranskih kategorijah. V razredu od 40 do 50 let si je zmago priboril Simon Lavrin (AMD Slovenske Konjice), zmago v kategoriji nad 50 let pa si je zmago suvereno priboril oče našega najboljšega motokrosista Tima Gajserja, Bogomir Gajser. Ob tem velja dodati, da je Bogomir Gajser v absolutni konkurenci veteranov pripeljal prvi čez cilj pred vsemi tekmeci obeh kategorij.

Nato je sledila dirka v razredu do 65 kubičnih centimetrov, kjer so bile oči domačih gledalcev uprte v novopečenega člana AMD Brežice in lanskega državnega prvaka Alexa Novaka, ki prav tako prihaja iz Brežic. Poznavalci so pričakovali boj med Novakom in Primorcem Taiem Vidovičem. Že po uradnem treningu je bilo ob pogledu na čase jasno, da se niso ušteli, saj je uradni trening na čas sicer dobil Vidovič, vendar je bila razlika med njim in domačinom Novakom le dobro desetinko sekunde. Oba štarta je prepričljivo dobil kasnejši zmagovalec Vidovič, a kot so pojasnili v taboru Novaka, se jim je v obeh vožnjah prikradla tehnična napaka. V prvi vožnji je po treh krogih Novak zaradi poškodbe motorja (ostal je brez prve zavore) moral opustiti napade na vodilnega Vidoviča in se je nekoliko jezen moral zadovoljiti z drugim mestom. V drugo se je scenarij ponovil in kljub trudu Novakove ekipe, da tehnično težavo odpravi, se je zgodba ponovila in mladi Brežičan je tako kot v prvivožnji zopet po treh krogih ostal brez prve zavore. Sicer lahko omenimo, da sta omenjena tekmovalca na uvodni dirki sezone deklasirala konkurenco, saj je Novak kljub izgubi prve zavore z lahkoto v obeh vožnjah osvojil drugo mesto. Vsekakor pa je napredek Vidoviča viden in je tokrat zasluženo slavil pred favoriziranim Novakom. Na tretjo stopničko zmagovalnega odra pa se je v tej kategoriji povzpel še drugi Primorec Svit Vižentin. Od posavskih dirkačev je peto mesto osvojil Rok Gracer, ki sicer dirka s hrvaško licenco in je ob smoli v drugi vožnji (prazna zadnja zračnica) bil tako izločen iz boja za tretjo stopničko zmagovalnega odra. Od dolenjskih mladih dirkačev je lanski vice prvak do 50 cc Nejc Kralj (AMD Šentvid pri Stični) na svoji prvi dirkio v večjem razredu osvojil deveto mesto.

V kategoriji do 50 kubičnih centimetrov, v kateri AMZS ne razpisuje državnega, temveč le pokalno prvenstvo, je obe vožnji suvereno dobil mladi talentirani osemletnik iz Hrvaške David Dorčič. Svojo premoč pred vsemi slovenskimi tekmeci je demonstriral že v prvi vožnji, ko je na štartu padel in kot zadnji začel dirko, v nadaljevanju pa uspel priti vse do prvega mesta. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Matic Maček (AMD Vurberk), ki je bil obakrat drugi, na tretjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil Luka Horvat (AMD Slovenske Konjice).

V razredu do 85 kubičnih centimetrov je dve drugi mesti osvojil Lukas Osek (Motokros ski Gajser Team). V prvi vožnji je prvi v cilj pripeljal Gal Geršak (AMD Vurberk), v drugi pa Miha Vrh (ŠD MX Moto društvo Bistrc). Končno drugo mesto si je z zmago v drugi vožnji prislužil Vrh, Geršak pa je na zmagovalnem odru stal na tretjem mestu. Sicer velja omeniti, da je dirkač z Notranjske Miha Vrh na uradnem treningu naredil precej boljši čas od konkurentov, vendar je bila zanj usodna prva vožnja, kjer je ob nekoliko slabšem štartu med samo dirko naredil dve večji napaki in tako prvo vožnjo končal kot četrti. Velja pa omeniti še dva mladeniča, in sicer lanskega vice prvaka v razredu do 65 kubičnih centimetrov Vala Slavca, ki se je obe vožnji dobro boril s starejšo trojico in nanj bodo morali prvi trije v prihodnje še kako računati. Od posavskih dirkačev je na dirki nastopil še Brežičan Val Miloševič, ki prav tako kot Gracer v nižjem razredu dirka s hrvaško licenco. V prvi vožnji je osvojil zelo solidno sedmo mesto, v drugo pa je žal utrpel padec, ki je za posledico pustil zlom ene od kosti na desni roki in bo tako prisilno počival približno mesec dni.

V razredu do 125 kubičnih centimetrov je s konkurenco v obeh vožnjah precej suvereno opravil lanski državni prvak v razredu do 85 cc Žan Oven (AMD Šentvid pri Stični) pred štajerskim upom Tilnom Demšičem (AMD Orehova vas) in Markom Mullerjem (Društvo RJ912MX). Velja pa omeniti, da se je Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) odrekel nastopa v tej kategoriji, saj so se v njegovem taboru po sila dobrem nastopu na drugi dirki evropskega prvenstva prejšnji vikend v Arcu di Trentu, kjer je osvojil odlično 12. mesto, odločili, da bodo v domačem prvenstvu z dvotaktnim motorjem do 125 cc raje konkurirali v kategoriji MX2 me d štiritaktnimi 250 kubičnimi motorji, saj se bo moral na domačem prvenstvu veliko bolj potruditi za dobro uvrstitev. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da bo tako kot na dirkah evropskega prvenstva imel vedno veliko dela in borbe s konkurenco.

Kot zadnji so se na progo podali dirkači obeh najmočnejših kategorijah odprtega razreda in MX2 in so tekmo, kot smo že navajeni, štartali skupaj. V seštevku obeh kategorij je ob odsotnosti Tima Gajserja Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični) pričakovano deklasiral konkurenco in pokazal, zakaj sodi med najboljše tudi na svetovnem prvenstvu kategorije MX2. Sicer ima na svetovnem prvenstvu nekaj težav s štarti, a je tokrat pokazal, da je v zadnjem času ogromno časa na treningih posvetil prav štartom, saj je s svojim 250 kubičnim motorjem oba štarta dobil proti dirkačem s 450 kubičnimi motorji in si s tem potrdil dobro delo na treningih. Če bo uspel to prenesti še na štarte v svetovnem prvenstvu kategorije MX dva, lahko upravičeno upa na preboj med prvo deseterico, kar je tudi njegov realen cilj. Drugo mesto v odprtem razredu je osvojil Peter Irt, tretje stopničke na zmagovalnem odru pa se je veselil še en dolenjski dirkač Luka Kutner, ki od letos brani barve posavske ekipe Društvo 507 moto team iz Brestanice pri Krškem. Iz iste ekipe kot Kutner je sedmo mesto vknjižil še Matic Žitnik, dirkača domačega društva AMD Brežice Klemen Popovič in Sašo Molan pa sta zasedla enajsto in šestnajsto mesto.

V razredu MX2 se je zmage veselil povratnik na tekmovalne steze Luka MIlec (AMD Orehova vas), drugo mesto si je na presenečenje vseh med štiritaktnimi 250 kubičnimi motorji priboril Jaka Peklaj, ki je, kot smo že omenili, dirkal v tej kategoriji s dvotaktnim 125 kubičnim motorjem, tretje mesto pa je pripadlo Galu Hauptmanu (oba AMD Šentvid pri Stični).

Vse dirkače pa že v ponedeljek čaka že naslednja dirka državnega prvenstva, ki bo potekala nedaleč od Brežic na hrvaški strani, in sicer v Savskem Marofu. Tu bodo zaradi skupne dirke štartne rampe še nekoliko bolj polne in dirkači bodo imeli še nekoliko težje delo. Skupne dirke s Hrvaško bodo le dve, ponedeljkova v Savskem Marofu in prvi vikend v septembru na progi Radizel v Orehovi vasi, kjer bo dirko organiziral Sašo Kragelj pod svojo blagovno znamko ŠD MX Akademija Sašo Kragelj. Skupne dirke so sicer zelo dobre in dobrodošle za dirkače obeh držav, a ne moremo mimo dejstva , da je dirka v Savskem Marofu plod nepremišljenega mešetarjenja znotraj hrvaške zveze. Hrvaška ima nekaj res odličnih prog z vso potrebno infrastrukturo, kot so na primer steze v Jastrebarskem, Zaboku in Kozarevcu, a so se na hrvaški strani kljub slovenskim opozorilom o neprimerni infrastrukturi v Savskem Marofu vseeno odločili, da izvedejo skupno dirko na tej stezi. Precej negodovanja je bilo slišati predvsem o velikosti in neprimernih tekmovalnih boxih, saj večina avtodomov sploh ne more po dovozu priti v padock. In kot je bilo slišati, bodo morali tokrat slovenski tekmovalci za to dirko zamenjati vozni park spremljevalnih vozil. Vendar kot smo pri sosedih že navajeni, vse prevečkrat prevladujejo parcialni osebni interesi - direktor športne panoge motokros pri HMS namreč izhaja prav iz Savskega Marofa. Sami smo sicer že pridobili neuradno informacijo, da v kolikor bo zapletov in težav zaradi infrastrukture preveč, bo ta sezona zadnja kar se tiče sodelovanja v motokrosu med slovensko in hrvaško zvezo.

Mitja Pungarčič

Foto: David Boštjančič

