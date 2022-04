Ponoči pogorela lesena hiša; en avto na streho, drugi v grmovje

18.4.2022 | 08:40

Radeški gasilci so včeraj odstranjevali podrto drevo s ceste. (foto: PGD Radeče)

MInulo noč ob 2.02 je v naselju Svibno, občina Radeče, zagorela lesena stanovanjska hiša. Gasilci PGD Svibno, Radeče in Jagnjenica so zavarovali kraj dogodka, omejili požar in ga pogasili. Objekt je v celoti uničen, v njem pa na srečo ni bilo nikogar. Gasilci PGD Svibno so ostali na gasilski straži.

Dve prometni nesreči

Minulo noč ob 3.36 je v naselju Tanča Gora, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, razsvetljevali mesto nesreče, posuli razlite motorne tekočine in postavili vozilo na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Včeraj ob 12.36 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste v grmovje. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, iz vozila rešili poškodovanega voznika, odklopili akumulator ter nudili pomoč pri prenosu in oskrbi reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Našel granato

Ob 16.06 je občan v naselju Mrtvice, občina Krško, našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so topovsko granato 87 mm, ostanek I. svetovne vojne, avstroogrske izdelave, uničili na varnem kraju.

Dimniški požar

Ob 19.40 so v Budni vasi, občina Sevnica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjanž so požar pogasili, pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero in odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Gorela suha trava, dvakrat

Ob 15.02 je med Ambrusom in Primčo vasjo, občina Ivančna Gorica, zagorela suha trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ambrus in Zagradec.

Ob 17.37 je ponovno gorelo na travniškem požarišču. Gasilci PGD Ambrus so ponovno zalili gorečo travo in tleči drog električne napeljave.

Drevo na cesti

Ob 9.33 so v naselju Hotemaž, občina Radeče, gasilci PGD Radeče odstranili na vozišče podrto drevo.

Odprli blokovska vrata

Ob 10.36 so na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na večstanovanjskem objektu.

M. K.