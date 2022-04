Pridno gradijo nov gasilski dom. Vaje so prej imeli kar sredi ceste.

18.4.2022 | 13:40

Dva od prizadevnih članov PGD Grmovlje Peter Blatnik in Jože Zorko na gradbišču novega gasilskega doma.

Grmovlje - Letošnjo pomlad si bodo člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Grmovlje, ki je eno od sedmih v škocjanski občini, gotovo zapomnili. Po več kot desetletju izpolnjujejo svojo veliko željo, ki je pravzaprav bolj potreba - gradijo nov gasilski dom.

Stari, ki so ga njihovi predniki postavili leta 1948, stoji sredi vasi, a ne omogoča nadaljnjega razvoja. V njem delujejo utesnjeno, saj imajo garažo le za en kombi, pa še tega so lahko spravili noter le, ko so malo porezali steno, zgoraj pa imajo sejno sobo ter manjšo sobo za arhiv in razne pripomočke. Širitev zaradi prostorske stiske ni mogoča, dom pa stoji tudi čisto ob cesti. Ni šlo drugače in gasilske vaje so imeli večkrat tudi kar sredi ceste – nekoč je nekdo celo zapeljal čez cevi. Največkrat pa so vadili kar na dvorišču glavne mentorice tekmovalnih ekip Melite Blatnik.

Stari gasilski dom, ki stoji sredi vasi, tik ob cesti, ne omogoča pridobivanja novih prostorov, ki jih društvo potrebuje.

Kmalu bo vsega tega konec – nov gasilski dom nameravajo postaviti v letošnjem letu.

Že prva plošča

Prostor zanj je več kot idealen, izven vasi, čisto na samem, zraven gozda in travnikov. Kot pove Jože Zorko, eden od najbolj prizadevnih članov društva, ki se nove pridobitve veseli skupaj z dolgoletnim predsednikom Antonom Marinčičem ter ostalimi člani, so k sreči zemljišče pred nekaj leti dobili v dar. Poklonila sta ga Franc Oberč in Slavko Kirar, za kar so jima res hvaležni. Društvo je z roko v roki z Občino Škocjan, s katero po besedah Zorka odlično sodelujejo, šlo v spremembo namembnosti ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Uspelo jim je.

Jože Zorko

Izvajalec del, gradbeno podjetje Marjan Jerele, pridno dela, po svojih močeh pa pomagajo tudi domači gasilci.

Idealna lokacija

Šlo bo za srednje veliko stavbo, veliko 15 krat 9,6 metrov. V spodnjih prostorih bosta dve garaži za vozila, orodjarna, kurilnica in sanitarije, zgoraj pa bo pisarna, mala kuhinja ter dvorana za okrog sto ljudi. Podstrešni prostori bodo na voljo še za kake dejavnosti.

»Gasilski dom bo nudil možnosti za razvoj gasilstva, ki našo vas res povezuje, pa za razna druženja, za mlade in starejše. Ob praznikih imamo tudi razne dogodke,« pove Zorko in pokaže zraven še travnato nogometno igrišče, kjer se mladi radi zadržujejo. Tu imajo zdaj tudi gasilske vaje, ko bo vsa okolica še bolj urejeno, bo prostor še primernejši. Lokacija izven vasi, na samem, je res odlična, in komaj čakajo, da se preselijo. Otvoritev načrtujejo prihodnje leto, takrat bodo tudi obeležili jubilej društva.

Nov gasilski dom hitro "raste". (Foto: PGD Grmovlje)

Naložba je za grmoveljske gasilce velik finančni zalogaj. Ocenjena je bila na okrog 350 tisoč evrov, zaradi podražitve gradbenih materialov bo verjetno še malce večja. 80 tisoč evrov bo prispevala Občina Škocjan, 40 tisočakov imajo gasilci že prihranjenega, »saj smo vedeli da bomo šli v ta projekt in smo namensko varčevali. Ostalo bomo skušali pridobiti s prispevki krajanov in sponzorjev,« pove Zorko, tudi občinski svetnik Občine Škocjan.

Številčni in uspešni

Društvo je v preteklih letih kar nekaj denarja porabilo tudi za legalizacijo starega gasilskega doma in odplačilo zemljišča, kaj bo z njim v prihodnosti, bodo še videli, a verjetno bi bila najbolj smiselna prodaja. Ima pa PGD Grmovlje še samostojno desetino Hudenje, ki ima tudi svoj gasilski dom in tudi tam so nekatere zadeve še pravno neurejene.

Da PGD Grmovlje resnično povezuje vaščane z območij Grmovelj, Hudenj, Dobruške vas in Dolnje Stare vasi, pove tudi številka – kar 180 članov premorejo, veliko pa je mladih. Imajo prav vse desetine, od veteranov, članov, mladincev in pionirjev in to tako za moške kot ženske. Na tekmovanjih so zelo uspešni, tudi na državnem nivoju in prav zdaj se njihove članice in mladinke pridno pripravljajo za kvalifikacije na gasilsko olimpijado v Celju.

Besedilo in foto: L. Markelj