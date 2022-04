FOTO: Po blagoslov za srečno vožnjo rekordnih 17.000 motoristov

18.4.2022 | 15:30

Mirno Peč so dobesedbo preplavili motoristi. (foto: M. Ž.)

Blagoslov je opravil domači župnik Janez Rihtaršič.

Blagoslova sta se udeležili tudi soproga pokojnega Lojzeta Slaka Ivanka in njegova vnukinja Ana, zraven njih je Leopold Pungerčar, eden od pobudnikov velikonočnega blagoslova v Mirni Peči, sicer pa je tudi Slakov nečak.

Brez mirnopeških harmonikarjev seveda ne gre.

Mirna Peč - Motoristične poti na velikonočni ponedeljek že tradicionalno vodijo v Mirno Peč. Pretekli dve leti sicer zavoljo epidemije zgolj virtualno preko spleta, danes pa se je 24. vseslovenskega blagoslova motorjem in motoristov po oceni organizatorja, sekcije Motoklub Avto moto društva Trebnje, udeležilo rekordnih okoli 17.000 motoristov iz vse Slovenije, na dogodku pa je bilo še veliko drugih obiskovalcev.

Z velikonočnim blagoslovom motoristov in motoristk, njihovih sopotnikov in motorjev za srečno in varno vožnjo, sta v Mirni Peči leta 1996 začela tedanji župnik Janez Šimec in domačin Leopold Pungerčar z Motoklubom Trebnje, ki sta tudi oba motorista in sta oba seveda tudi letos bila med motorističnimi prijatelji. Število udeležencev je zelo odvisno od vremena, gotovo pa je poleg lepega današnjega dopoldneva novemu rekordu botrovalo tudi dvoletni »premor«, prejšnji z okoli 15.000 udeleženci je iz leta 2019.

Ob blagoslovu, ki ga je opravil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič, velik poudarek namenjajo opozarjanju na prometno varnost in kulturo. Lani je namreč na slovenskih cestah ugasnilo življenje 27. voznikom motornih kolesa in šest voznikov mopedov. Organizatorji vseslovenskega dogodka tako upajo, da je pomlad in lepo vreme na ceste ter tudi v Mirno Peč pripeljala motoriste in motoristke, ki bodo s svojo pametno vožnjo, preudarnim ravnanjem in upoštevanjem cestnoprometnih predpisov dokazali, da so udeleženci v prometu, ki vedo, kaj je prometna kultura. Poleg tega opozarjajo, da je vzdrževano in tehnično brezhibno enosledno motorno vozilo predpogoj za varno vožnjo, nujna je tudi dobra psihofizična kondicija, pa ustrezna motoristična opremo, v katero spadajo zaščitna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice, med drugim dodajajo v trebanjskem moto klubu.

Letošnji priložnostni kulturni so posvetili mirnopeškemu rojaku, legendi narodno zabavne glasbe Lojzetu Slaku in njegovi 90. obletnici rojstva, jubilej bi praznoval 23. julija.

M. Ž.

Galerija