V Novem mestu v torek popolna zapora odseka na Drski

18.4.2022 | 18:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V Novem mestu bodo med gradnjo kolesarske povezave Drska-Bršljin in urejanjem fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma v torek za promet popolnoma zaprli ulico Drska oz. cestni odsek od križišča pri trgovini Tuš do križišča pri trgovini Mercator. Odsek bo zaprt 14 dni oz. do 3. maja, so sporočili z novomeške občine.

Popolno prometno zaporo bodo vzpostavili po torkovi jutranji prometni konici. Glavnino del nameravajo opraviti med prvomajskimi prazniki, obvoz bo urejen po Ulici Slavka Gruma, Cesarjevi ulici in Šegovi ulici.

Dela na Ulici Slavka Gruma sicer obsegajo prenovo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov, ureditev cestnega vodnega odtoka, fekalne in meteorne kanalizacije ter prenovo vodovoda, so dodali.

Po končanju projekta se obeta tudi sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma. V projekt je vključena še izgradnja kolesarskih površin v skupni dolžini približno 2,2 kilometra, ki bodo od Osnovne šole Drska do brvi prek Krke v Irči vasi in nato naprej do križišča s Straško cesto novomeško Drsko povezale z Bršljinom, so še navedli na novomeški občini.

Celotna naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Gradnjo kolesarske steze bo z nekaj več kot 125.000 evri podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.

M. K.