Motoriste so danes žegnali ... ampak dva sta padla; v avtu zaklenjen otrok

18.4.2022 | 18:50

Motoristov je bilo danes v Mirni Peči res ogromno, največ v Sloveniji ... (foto: M. Ž.)

Dopoldne ob 9.19 je na Roški cesti v Semiču padel motorist. Posredovali so gasilci PGD Črnomelj, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali ponesrečencu in policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 14.27 pa je tudi na Rožni ulici v Mirni Peči, kjer je sicer danes potekal vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, oskrbeli motorista in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dvakrat odpirali avto, v enem je bil otrok

Ob 7.00 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Ob 14.15 pa so na Cesti prvih borcev v Brežicah gasilci PGD Brežice nudili pomoč avtovleki pri odpiranju osebnega vozila, v katerem je bil zaklenjen otrok.

M. K.