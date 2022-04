V Novem mestu pripravljajo 22. mednarodni Jazzinty

Foto: arhiv DL

Novo mesto - V Novem mestu pripravljajo tradicionalno 22. mednarodno jazzovsko delavnico s festivalom Jazzinty, ki bo potekala med 15. in 20. avgustom. Zaznamovali jo bodo domači in tuji mentorji z izjemnimi pedagoškimi sposobnostmi, kreativnim avtorskim izrazom in mednarodno prepoznavnostjo, je sporočil programski vodja Jazzintyja Domen Bohte.

Jazzinty se s preobrazbo na celoletno produkcijo in poletno delavnico ter festivalom vnovič nagiba k svetovnim glasbenim smernicam in podpori slovenskim izvajalcem.

Delavnica bo nadaljevala s konceptom umetnika v rezidenci, prek katerega bo v sodelovanju s šolo Jazzcampus iz švicarskega Basla v Novo mesto prišel izvajalec svetovnega kova, v afriškem Beninu rojeni in v ZDA uveljavljeni kitarist Lionel Loueke, znan tudi po sodelovanju z ameriškim klaviaturistom Herbiem Hancockom.

Mentorsko ekipo bodo sicer sestavljali najvidnejši domači in tuji predstavniki novih smeri v jazzu. Z letošnjo rdečo nitjo Zvok mladosti in prihodnosti bodo mentorji delavnic udeležencem predstavili brezmejne možnosti kreativnosti, uporabo tehnologije v glasbi in sodoben zvok, je dodal programski vodja.

Delavnica Jazzinty bo obsegala enotedensko glasbeno izobraževanje oziroma akademijo, odprto za vse, ki jih zanimata improvizacija in jazz, in to ne glede na glasbilo ali predznanje.

Zahtevano je osnovno obvladovanje glasbila, medtem ko predhodne izkušnje v jazzu niso obvezne. Delavnice se vsako leto udeleži do 100 udeležencev, ki prihajajo iz praktično vseh evropskih držav, iz ZDA in celo Indonezije, Koreje ali Afrike.

Med njenimi mentorji bodo poleg omenjenega Lionela Louekeja še Sara Gazarek - vokal, Tomaž Gajšt - trobenta in trobila, Wanja Slavin - saksofon in pihala, Jason Lindner - klavir in klaviature, Samo Šalamon - kitara, Panagiotis Andreou - bas kitara in kontrabas, Bojan Krhlanko - bobni in Patricija Škof - spoznavanje jazza.

Delavnico spremlja Festival Jazzinty. Njegova novost bo okrepljena usmeritev k tako imenovanem fuzijskem jazzu z elektroniko in sodobnimi glasbenimi prijemi, je še zapisal Bohte.

Po podatkih prirediteljev se je novomeške glasbene delavnice Jazzinty v zadnjih 21 letih udeležilo skupaj nekaj več kot 1000 jazzovskih navdušencev z vsega sveta, festivalski program pa je popestril avgustovske večere nekaj več kot 10.000 obiskovalcem. Festival in delavnico zadnja leta pripravljajo v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto.

