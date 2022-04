VIDEO: Pogorel avto; zvečer zagorela drvarnica

19.4.2022 | 07:00

Pogorel avto (foto: PGD Spodnja Pohanca)

Sinoči ob 21.32 je v naselju Velike Poljane, občina Škocjan, gorela drvarnica ob stanovanjski hiši. Ogenj, ki je zajel ostrešje drvarnice, shranjena drva ter del fasade hiše, so omejili in pogasili gasilci PGD Škocjan in Zagrad. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Zagrad.

Požari v naravi

Ob 18.45 so pri naselju Bojanci, občina Črnomelj, ob robu gozda goreli suha trava, podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Bojanci in Vinica.

Ob 19.07 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti na divjem odlagališču. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna.

Ob 19.20 so v naselju Kerinov grm, občina Krško goreli odpadki in smeti. Požar na površini 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Pogorel avto

Ob 21.08 je na cesti na relaciji Zgornja Pohanca – Pečice v občini Brežice zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Spodnja Pohanca in Sromlje so pogasili gorečo vozilo in pregledali okolico. Vozilo je uničeno.

Dimniški požar

Ob 21.35 so posredovali gasilci PGD Boštanj v naselju Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, kjer je prišlo do vžiga saj v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci so požar pogasili in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP TP TOMAŽJA VAS 1985.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.VAS PRI M.PEČI na izvodu DOLENJA VAS;

- od 7:30 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE KOLMAN.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava med 8:00 in 14:00 na območju TP Gorenji Mokronog, Gorenje Laknice, Vrh nad Mokronogom in Bajhovec; med 8:00 in 14:00 na območju TP Gorenje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Kocjan; med 9:00 in 12:00 pa na območju TP Jelševec, nizkonapetostno omrežje – Jelševec.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 12. uro na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje – Naselje Cerjak.

M. K.