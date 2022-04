Z območja PU NM enajst prejemnikov medalj policije za požrtvovalnost. Kdo so?

19.4.2022 | 12:45

Prejemniki medalj z območja PU Novo mesto z Janezom Ogulinom, direktorjem PU Novo mesto, in načelniki policijskih postaj (foto: PU NM)

Šest policistov in pet posameznikov, ''izjemnih ljudi iz našega območja'', kot sporočajo s Policijske uprve Novo mesto, je 13. aprila v Policijski akademiji v Tacnu iz rok generalnega direktorja policije in ministra za notranje zadeve prejelo medalje policije za požrtvovalnost. ''Na PU Novo mesto smo ponosni na vsakega izmed njih, s svojim požrtvovalnim ravnanjem so v več primerih nevarnosti izpostavili tudi svoje življenje in zdravje, vse z namenom, da rešijo nekoga drugega in preprečijo veliko škodo. Med izpostavljenimi so tudi preprečitve samomorov, ko so tistim, ki so povsem obupali, dokazali, da niso sami, da je vsako življenje dragoceno, in jim na ta način dali še eno priložnost. Menimo, da je prav, da predstavimo požrtvovalna dejanja junakov iz našega območja - dejanja naših sodelavcev, sokrajanov, someščanov. Vsem velika hvala, njihova dejanja so nam zgled in upanje v dobro med ljudmi,'' so na PU zapisali v sporočilu za javnost in seveda navedli, kdo in zakaj je prejel medaljo za požrtvovalnost.

Policistka PP Krško Andreja Vovk januarja 2021 ni oklevala, ko je pri temperaturi vode blizu ledišča zabredla v Savo in uspela rešiti obupano žensko, ki je bila v hudi psihični stiski in si je nameravala vzeti življenje. V težkih razmerah je morala uporabiti telesno silo, da je ženski preprečila namero, in jo kljub upiranju sama uspela zadržati do prihoda kolegov policistov in reševalcev.

Občanki Martina Rožman in Manuela Žučko sta konec marca 2021 v Brestanici s preudarnim in požrtvovalnim ravnanjem preprečili samomor. Žensko, ki si je nameravala vzeti življenje in je že do vratu zabredla v mrzlo reko, sta z vztrajnim prigovarjanjem uspeli prepričati, naj tega ne stori, pomagali sta ji iz mrzle vode, ji nudili ustrezno pomoč, poklicali pristojne službe, ki so jo prevzele v oskrbo.

Marko Turšič in Jürgen Racman iz PP Sevnica in sta v juniju 2021 prva prihitela na kraj hude prometne nesreče v Zapužah. Ob prevrnjenem vozilu sta bila poškodovana moški in ženska, policista pa sta kmalu ugotovila, da je v poškodovanem vozilu ukleščena še ena oseba. Šlo je za starejšo žensko, ki je imela nameščeno cevko za prejemanje kisika in je bila neodzivna. Ne glede na nevarnost vžiga vozila sta z uporabo telesne sile uspela priti v notranjost, nemudoma pričela z reševanjem in stabilizacijo ženske, ki se po njunem posredovanju pričela odzivati. V tem času so na kraj nesreče prispeli tudi reševalci in s skupnimi močmi so jo izvlekli iz vozila, oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policist Matej Jerman iz PP Šentjernej je avgusta 2021 z družino dopustoval na morju na Hrvaškem. Nahajal se je na plaži in v vodi opazil negibno osebo, moški se je namreč utopil. S pomočjo drugih turistov so ga potegnili iz vode, potem pa je naenkrat ostal sam z njim. Kljub temu, da moški ni kazal znakov življenja, je Matej ravnal prisebno in nemudoma pričel izvajati temeljne postopke oživljanja. Kasneje mu je pri tej naporni bitki, ko je vsaka sekunda ključna za preživetje, pomagal še državljan Poljske in s skupnimi močmi jima je uspelo tisto, kar šteje največ – rešiti človeško življenje.

Matjaž Božič, policist PP Metlika, je oktobra 2021 s sodelavcem opravljal naloge na območju PP Trebnje. Napotena sta bila na interventni dogodek, kjer naj bi moški ženski grozil, da jo bo ubil in poskušal zažgati hišo. Ker je bil že v preteklosti nasilen in je poskušal požgati hišo, sta takoj ob prihodu na kraj zaščitila žrtev, z uporabo telesne sile moškega obvladala in mu preprečila namere. Med postopkom je policist opazil, da se je pričel iz hiše valiti gost črn dim. Takoj je ukrepal, s silo telesa vlomil skozi zaklenjena vrata in pričel z gašenjem ognja vse do prihoda gasilcev.

Policistka Valerija Verhovnik in policist David Vidmar, oba s PP Novo mesto, sta s prisebnim in požrtvovalnim ravnanjem uspela preprečiti veliko premoženjsko škodo. Oktobra 2021 sta prejela obvestilo občana o sumljivih okoliščinah v objektu na Dvoru, kjer bi se lahko nahajal vlomilec. Ob prihodu sta opazila, da je prišlo do požara, gostinski objekt je bil popolnoma zadimljen, ogenj pa se je širil s podstrešja in lesenega stropa. Takoj sta obvestila OKC, ki je alarmiral gasilce, sama pa z gasilnima aparatoma požrtvovalno in uspešno gasila ogenj vse do njihovega prihoda. Tudi po mnenju kolegov gasilcev sta preprečila velik požar, ki ni ogrožal le gostinskega objekta, ampak bi se lahko zaradi bližine razširil tudi na sosednje stanovanjske hiše in gospodarske objekte.

Zadnje v nizu izjemnih požrtvovalnih ravnanj je iz letošnjega leta in prihaja s trebanjskega konca. Kristjan Možina je bil na dvorišču, ko je iz sosednje hiše zaslišal močno eksplozijo, ki je poškodovala okna in vrata, predmeti so leteli celo na cesto. S sosedom Darkom Sladičem nista oklevala v nameri, da rešita življenje. Zaklenjena in poškodovana vhodna vrata sta s silo telesa razbila in opečenemu in poškodovanemu sosedu pomagala iz goreče hiše. V hiši sta se nahajali tudi dve odprti plinski jeklenki, iz katerih je uhajal plin in gorel. Jeklenki sta uspela zapreti in ju še pravočasno odnesla iz hiše. Požrtvovalno sta z ročnim gasilnim aparatom gasila požar in zračila objekt vse do prihoda gasilcev in reševalcev.

M. K.